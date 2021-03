Berlin

„Das Jahr 2020 war eine Zäsur für den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg“, sagt VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel. Das Unternehmen präsentierte am Donnerstag eine Fahrgast-Studie, bei der im November und Dezember vorigen Jahres 1000 Menschen in Berlin und 500 in Brandenburg dazu befragt wurden, wie häufig sie Bus und Bahn, Auto und Fahrrad vor und während der Corona-Krise genutzt haben und wie sie sich dabei fühlen.

Etwas mehr als 50 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ihre Mobilität insgesamt deutlich reduziert haben. Stark gestiegen ist nur die Zahl der Autofahrten, in Brandenburg war diese Entwicklung noch deutlicher ausgeprägt in Berlin. 60 Prozent der Fahrgäste fühlt sich in Bussen und Bahnen „unwohler“ oder sogar „deutlich unwohler“ als vor der Pandemie. „Von einem erheblichen Vertrauensverlust“ spricht VBB-Chefin Susanne Henckel. Auch eine andere Zahl ist für den VBB ernüchternd: 53 Prozent der Befragten in Berlin (57 Prozent in Brandenburg) sagen, sie versuchten den ÖPNV derzeit zu meiden.

Diese Angst der Fahrgäste vor einer Ansteckung und der Wechsel vieler Arbeitnehmer ins Homeoffice schlugen sich 2020 auch nieder in den Ticketverkäufen: Nach vorläufigen Zahlen geht der VBB davon aus, dass nur noch 79 Prozent des Vorjahresniveaus (seinerzeit 4,3 Millionen Fahrten pro Tag) erreicht wurden. Vor allem bei den Einzelfahrscheinen ging es steil bergab, während relativ viele Abo-Kunden dem VBB die Treue gehalten haben.

Von Thorsten Keller