Corona: 90 neue Fälle bestätigt in Brandenburg, 498 in Berlin

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Fälle an Covid-19 innerhalb der letzten 24 Stunden deutlich gestiegen. 90 weitere Fälle wurden bestätigt. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) seit Beginn der Pandemie insgesamt 4715 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst.

Spitzenreiter bei den Neuinfektionen ist laut Gesundheitsministerium der Landkreis Oder-Spree mit 21 neuen Fällen. Weitere Neuinfektionen gibt es in Oberspreewald-Lausitz und Potsdam (je 8), Cottbus und Potsdam-Mittelmark (je 7), Dahme-Spreewald und Oberhavel (je 6), Märkisch-Oderland und Spree-Neiße (je 5), Barnim und Teltow-Fläming (je 4), Havelland (3), Frankfurt (Oder) und Prignitz (je 2) sowie Elbe-Elster und Ostprignitz-Ruppin (je 1).

Aktuell werden 35 Personen wegen Covid-19 stationär behandelt, davon werden drei Personen intensivmedizinisch beatmet. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 4044 Menschen als genesen – das sind 24 mehr als gestern. So liegt die Zahl der aktiv Erkrankten bei 497.

Berlin : Stärkster Anstieg seit Beginn der Pandemie

Laut Lagebericht kamen am Donnerstag in Berlin 498 neue bestätigte Corona-Fälle hinzu. Das ist der stärkste Anstieg seit Beginn der Pandemie. Insgesamt erkrankten damit bislang nachgewiesen 17.112 Menschen in der Hauptstadt an Covid-19. 13.965 gelten als genesen – 178 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona stieg um einen auf 233.

Aufgrund der hohen Zahl der Neuinfektionen gilt Berlin inzwischen als Risikogebiet. Die Folge: Es gelten besondere Regeln fürs Reisen. Auch in Brandenburg gilt jetzt ein Beherbergungsverbot.

