Hannover

Die Europäische Arzneimittelagentur hat im Dezember 2021 den Impfstoff des US-Pharmaunternehmens Novavax empfohlen. Das Mittel ist seither in der EU als fünfter Corona-Impfstoff zugelassen. Die erste Impfstoff-Lieferung von 1,75 Millionen Dosen soll laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ab dem 21. Februar zur Verfügung stehen. Die Verteilung an die Länder ist noch in Klärung.

Die Impfungen könnten dann voraussichtlich Ende Februar starten. Genaue Termine für weitere 3,25 Millionen Dosen, die gekauft wurden, stünden noch nicht fest. In Rheinland-Pfalz ist bereits eine Registrierung für Impfungen mit Novavax möglich.

Bei Nuvavoxid handelt es sich um einen Proteinimpfstoff - er basiert also auf einer anderen Technologie als die bisher verfügbaren Corona-Präparate. Die Effektivität zum Schutz vor symptomatischen Infektionen wurde von der EU-Arzneimittelbehörde EMA mit rund 90 Prozent angegeben.

Schicken Sie uns Ihre Frage! Haben Sie auch eine Frage zum Thema Corona, die wir beantworten sollen? Hier einreichen!

Wie gut der Impfstoff gegen die Omikron-Variante wirkt, ist noch unklar. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt.

Von RND/asu/dpa