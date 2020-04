Potsdam

Für rund 10000 Brandenburger Schüler beginnen an diesem Montag die schriftlichen Abiturprüfungen. Zunächst werden rund 2700 Schüler in den Fächern Geografie, Geschichte und Politische Bildung geprüft. Am Mittwoch folgen Prüfungen in Biologie, Chemie und Physik, am Freitag in Englisch. Der letzte Haupttermin ist am 5. Mai in Mathematik.

Die Prüfungen finden unter besonderen Hygienevorkehrungen statt. Schulen müssen für ausreichend Seife und Einmalhandtücher sorgen, Lehrer sollen beim Verteilen der Aufgaben Handschuhe tragen, der Mindestabstand von 1,5 Metern soll strikt eingehalten werden. Dafür werden die Prüflinge auf Turnhallen und mehrere Klassenzimmer verteilt. In einem etwa 60 Quadratmeter großen Raum sollen sich maximal vier bis fünf Abiturienten plus ein Lehrer befinden, hatte Ministerin Britta Ernst ( SPD) erklärt.

Schüler hatten protestiert

Der Beginn der Prüfungen war wegen der Corona-Krise umstritten. In einer Umfrage des Landesschülerrats hatte die Mehrzahl der Abiturienten den Verzicht auf Prüfungen und stattdessen eine Durchschnittsnote gefordert. Bildungsministerin Ernst hatte dagegen betont, dass der Unterricht für den Abiturjahrgang „im Prinzip“ voll habe erteilt werden können. Der Unterrichtsausfall liege nur bei zweieinhalb Wochen. „Die Abiturienten sind gut vorbereitet“, so Ernst.

Mit Spannung wird erwartet, wie viele Schüler tatsächlich an den Prüfungen teilnehmen. Wegen der überfüllten Arztpraxen müssen kranke Schüler in diesem Jahr kein Attest vorlegen, wenn sie an der Prüfung nicht teilnehmen können. Eine schriftliche Entschuldigung bei der Prüfungskommission reicht aus.

Von Torsten Gellner