Corona: Ansturm auf Soforthilfeprogramm des Landes – 47.500 Anträge

Das Soforthilfeprogramm des Landes Brandenburg für in Schwierigkeiten geratene Freiberufler und Solo-Selbstständige in Höhe von 7,5 Millionen Euro ist bereits ausgeschöpft. Die Anträge werden aber weiter bearbeitet und die Hilfen bewilligt, sagte Ingrid Mattern, Sprecherin der Investitions- und Landesbank (ILB). Die ILB werde die Zwischenfinanzierung sicherstellen, bis der Landtag den Rettungsschirm beschließt. Das ist für Mittwoch geplant.

Rund 47.500 Anträge sind auf Corona-Hilfe sind Montag bei der Bank eingegangen – noch einmal 2500 Anträge mehr als am Sonntag. Das ist sehr viel mehr als ILB-Vorstandsvorsitzender Tillmann Stenger zuvor vermutet hatte. Hinweise auf Betrugsversuche hat die ILB bislang nicht ausmachen können. Zur Antragsstellung seien in der Regel drei Unterlagen erforderlich wie der Personalausweis und ein Gewerbeschein, sagte Mattern. Rund 200 Mitarbeiter seien mit der Prüfung der Anträge beschäftigt. Ziel sei es, pro Tag 2000 Anträge zu bearbeiten. Die Mitarbeiter seien täglich von 6 bis 22 Uhr und auch am Samstag im Einsatz, hieß es.

Am Mittwoch will der Landtag den geplanten Rettungsschirm von zwei Milliarden Euro verabschieden. Der Haushaltsausschuss beschloss am Montag einstimmig, den bisher geplanten Kredit von einer Milliarde Euro zu verdoppeln. Die Hilfen sind unter anderem für kleine Unternehmen, für Eltern wegen geschlossener Kitas, für Krankenhäuser, für die Flughafengesellschaft und zur Unterstützung polnischer Pendler vorgesehen. Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) sagte: „Wir befinden uns in der schwersten Krise, die dieses Land jemals hatte seit Bestehen.“

