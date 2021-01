Potsdam

Wer keine Corona-Symptome hat, sich aber dennoch auf das Virus testen lassen möchte, kann sich nun auch an eine Apotheke wenden. Denn die dürfen nun einen Antigen-Schnelltest selbst durchführen – bis vor Kurzem war das noch nicht möglich.

Bevor die Brandenburger Apotheken loslegen können, müssen sie allerdings einige Voraussetzungen erfüllen. Wie Marcel Uhr von der Landesapothekerkammer erklärt, müssen sie etwa gewährleisten, dass sich bei den Tests weder das Personal noch andere Kunden anstecken können. „Die Apotheken müssen den Raum dafür haben“, sagt er. Außerdem ist fachliche Kompetenz gefragt: Wer testet, soll vorher darin geschult werden. Hinzu kommt der Faktor Zeit: die Tests dürfen nicht dazu führen, dass Mitarbeiter damit zu sehr eingespannt sind. Da es sich bei der Testaktion um eine „freiwillige Leistung“ der Apotheken handele, führe die Kammer keine Liste darüber, wie viele und welche Apotheken sich beteiligen.

Anzeige

Herausforderung für die Apotheken

Eine stichprobenartige MAZ-Umfrage in mehreren Apotheken des Landes ergab, dass die meisten derzeit nicht planen, solche Tests anzubieten. Die Mitarbeiter seien bereits ausgelastet, heißt es aus der Apotheke am Fontaneplatz in Königs Wusterhausen. Auch in der Zieten-Apotheke in Neuruppin, der Fontane Apotheke in Premnitz oder der Potsdamer Löwen-Apotheke soll es vorerst keine Tests geben. Ein ähnliches Lagebild in der Prignitz-Apotheke in Meyenburg – allerdings sei da noch keine finale Entscheidung getroffen, heißt es.

Lesen Sie auch: Corona-Impfung: Wer wird in Brandenburg wann geimpft?

Auch beim Apothekerverband Brandenburg sei bisher noch keine entsprechende Anfrage eingegangen, sagt Pressesprecher Mathias Braband-Trabandt. Zwar könne er sich vorstellen, dass Apotheken in Brandenburg künftig die Tests anbieten, sagt er. Dennoch stünden sie vorher vor „großen Herausforderungen.“

Oranienburger Apotheke will testen

Eine Apotheke, die bereits in den Startlöchern steht, ist die Oranienburger Preussen-Apotheke. „Wir sind gerade in den Vorbereitungen“, sagt Martin Stahn. Der Inhaber rechnet damit, dass das Testen in der kommenden Woche beginnen kann – aktuell wartet er noch auf eine Lieferung Schutzkleidung.

Lesen Sie auch: Rangsdorfer Kita soll Corona-Tests in Eigenregie durchführen

Die Tests sollen zwischen 50 und 60 Euro kosten und entweder vor der Apotheke oder am hinteren Eingang stattfinden, so Stahn. Zwei Mitarbeiter hätten sich dazu bereit erklärt. Prinzipiell sei Apothekenpersonal im Testen bereits geübt, sagt er. „Früher hat man in Apotheken ja sogar Schwangerschaftstests gemacht.“ Für die Corona-Antigentests käme allerdings noch eine spezielle Schulung hinzu.

Nur für Kunden ohne Corona-Symptome

Für ihn ist es selbstverständlich, sich am Testen zu beteiligen. „Es ist unsere Aufgabe als Apotheke, unseren Teil dazu beizutragen.“ Bevor es in der Preussen-Apotheke losgehen kann, sind allerdings noch einige Fragen offen. Etwa sei noch unklar, ob es feste Zeiten für die Tests geben soll – oder wie die Terminvergabe dann ablaufe, sagt Stahn. „Ich weiß auch nicht, wie viele getestet werden wollen.“ Eine Sache ist allerdings sicher: Wer getestet werden möchte, dürfe „definitiv keine Symptome“ haben, so der Apotheker.

Nach wie vor gilt: Wer Corona-Symptome wie Fieber oder Husten hat, sollte sich telefonisch an einen Arzt wenden. Die Antigentests in den Apotheken sind nur eine zusätzliche Leistung. Deshalb sind die Kosten auch von den Kunden selbst zu zahlen, die Apotheken legen den Preis selbst fest.

Von Johanna Apel