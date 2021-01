Potsdam

Es ist still geworden um die Corona-Warn-App – zu still. Seit Wochen zeigt der meist grüne Kasten im Dialogfeld des Programms kaum noch Risikobegegnungen auf, die Software ploppt nur selten mit Neuigkeiten auf dem Startbildschirm auf. Und das in einer Zeit, in der Deutschland die höchsten Corona-Inzidenzen in der Geschichte der Pandemie verzeichnet.

Jan Böhmermann schaut selten in die App

Die App scheint tot, und das fällt am Sonntagabend auch ZDF-Moderator Jan Böhmermann auf Twitter auf: Dort gibt er zu, die Warn-App gerade zum ersten Mal seit drei Wochen geöffnet zu haben. Regelmäßige Nutzung sieht anders aus. Unter dem Tweet berichten auch andere Nutzer, dass ihnen seit Wochen die App keine Risikobegegnungen anzeige, das wäre früher anders gewesen. Als die Inzidenzwerte deutlich geringer waren.

Dass die Corona-Warn-App sich seit einigen Wochen deutlich ruhiger verhält, liegt jedoch vor allem an einem Update, das Mitte Dezember auf die Geräte der Nutzer geladen wurde. Dies mache aber die Corona-App nicht unbrauchbar, sondern genauer, wie die Entwickler schreiben: Das Programm filtert jetzt einzelne Risikobegegnungen heraus, da diese epidemiologisch nicht relevant seien. Erst, wenn sich solche Risikobegegnungen häuften, schaltet die App um auf rot und zeigt an, dass ein größeres Ansteckungsrisiko besteht. Darüber hinaus hat die App jetzt eine verbesserte Software, die es ermöglicht, den Abstand zwischen Personen und die Dauer der Begegnungen genauer zu messen.

Singapur : Vier von fünf Einwohnern haben Corona-App auf dem Handy

Die App funktioniere also jetzt präziser. Dennoch scheint sie die dramatisch steigenden Inzidenzwerte vor einigen Wochen nicht verhindert haben können. Bleibt also die Frage nach der Alltagstauglichkeit des Programms: Laut Statista ist die App bisher nur knapp 25 Millionen mal gedownloadet worden (Stand: 8. Januar) – die Quote in ostasiatischen Ländern liegt da deutlich höher, in Singapur etwa haben etwa 80 Prozent der Einwohner das singapurische Äquivalent auf dem Handy. Immerhin: Die Zahl der Downloads in Deutschland zog mit dem zweiten Lockdown kräftig an, die jüngsten sieben Millionen Installationen stammen aus den vergangenen drei Monaten.

Dennoch ist der Deutsche gegenüber dem Nutzen der App skeptisch: Viele Menschen nutzen die sie nicht, weil sie sie für untauglich halten im Kampf gegen die Pandemie, ging aus einer bundesweiten Umfrage im Auftrag des Staatsministeriums Baden-Württemberg hervor. Darin gaben 33 Prozent der Nichtnutzer an, dass die App aus ihrer Sicht nutzlos ist und nichts bringt. 19 Prozent nannten die Sorge um den Datenschutz oder ein Überwachungsgefühl als Grund des Verzichts. 16 Prozent der Nichtnutzer besitzen ein Smartphone, auf dem die App nicht läuft.

In der Umfrage gaben nur 36 Prozent der etwas mehr als 1000 Befragten an, die App überhaupt installiert und aktiviert zu haben. 58 Prozent verneinten das. 6 Prozent teilten mit, kein Smartphone zu besitzen.

