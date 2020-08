Potsdam

Brandenburgs Pädagogen präsentieren sich zum neuen Schuljahr pflichtbewusst und gesund: Nach einer ersten Rückmeldung aus den Schulämtern haben sich nur 0,9 Prozent der Lehrkräfte wegen eines erhöhten Corona-Risikos vom Unterricht befreien lassen. Das entspricht rund 200 der knapp 21.000 Lehrkräfte im Land.

„Das ist ein gutes Ergebnis“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags. „Wir haben diese Zahl mit Spannung erwartet und können jetzt sagen: Die Lehrer wollen gerne unterrichten.“

Lehrer müssen im Zweifel zum Amtsarzt

Im Frühling und Frühsommer war teilweise ein Drittel der Pädagogen wegen eines erhöhten Corona-Risikos für den Unterricht ausgefallen. Damals galten noch relativ unspezifische, äußerst vorsichtige Risikoeinstufung des Robert-Koch-Instituts. Ältere Lehrer und solche mit chronischen Krankheiten wurden vorsichtshalber vom Unterricht ausgeschlossen, oder es wurde ihnen empfohlen, nicht vor eine Klasse zu treten.

„Viele Lehrer über 50 Jahren haben sich damals Sorgen gemacht“, erklärte Ernst. Inzwischen sei die Risikoeinschätzung aber eine andere. Außerdem seien die Schulen mit Hygieneplänen ausgestattet worden und damit sicherer geworden.

Zum neuen Schuljahr waren die Regeln verschärft worden. Nur Lehrer mit Vorerkrankungen, die auf einen schlimmen Verlauf einer Corona-Infektion schließen lassen, konnten sich über ein ärztliches Attest vom Unterricht befreien lassen. Ernst hatte angekündigt, dass Lehrer im Zweifel sich von einem Amtsarzt untersuchen lassen müssen.

Noch keine Schule geschlossen

In Brandenburg musste laut Ministerium noch keine Schule wegen einer Corona-Infektion geschlossen werden. „Wir dürfen uns aber keiner Illusion hingeben“, sagte Ernst. „Wir werden auch in Brandenburg Situationen haben, in denen Schüler oder Lehrer in Quarantäne müssen oder Klassen beziehungsweise Schulen geschlossen werden müssen“, sagte sie. Ziel sei es aber, dies zu verhindern und nach Möglichkeit nur Betroffene zu isolieren.

Das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium ist die erste Schule in Berlin, die nur wenige Tage nach den Sommerferien wegen eines möglichen Corona-Falls wieder geschlossen wurde. Alle Lehrerinnen und Lehrer des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums im Bezirk Treptow-Köpenick sowie eine Schulklasse sollen noch am Donnerstag auf Sars-CoV-2 getestet werden. Das teilte der zuständige Bezirksstadtrat Bernd Geschanowski am Donnerstag mit. Die Schule im Stadtteil Friedrichshagen war am selben Tag geschlossen worden, nachdem eine Lehrkraft angegeben hatte, positiv getestet worden zu sein.

Von Torsten Gellner