Potsdam

Vor dem zweiten Corona-Herbst stellen sich insbesondere Früh-Geimpfte die Frage: Brauche ich eine Auffrischungs-Impfung gegen Corona? Und wenn ja, wie komme ich daran? Bis jetzt ist vor allem klar: Die sogenannten Boosterimpfungen gegen das Corona-Virus kommen in Brandenburg nur schleppend in Gang.

Wie viele Menschen in Brandenburg haben eine Auffrischungs-Impfung erhalten?

Mit Stand Montag hatten in der Mark 5880 Menschen eine Auffrischung erhalten. In Berlin waren es dagegen 25.140. Nur Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland verzeichneten – in absoluten Zahlen betrachtet – weniger Boosterimpfungen. Spitzenreiter ist derweil Nordrhein-Westfalen mit 101.262 Corona-Auffrischungsimpfungen.

Auch prozentual steht Brandenburg nicht gut dar. Mit einer Auffrischungs-Impfquote von 0,23 Prozent liegt das Land zwar noch vor Hamburg (0,20 Prozent), Sachsen (0,16) und Niedersachsen (0,14), alle anderen Bundesländer weisen jedoch eine anteilig höhere Zahl auf. Spitzenreiter sind Bremen (0,89) und Schleswig-Holstein (0,86). Berlin liegt bei 0,68 Prozent.

Was sagt die Politik zur Auffrischungsimpfung?

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) drängt zur Eile. „Jetzt, wo die Infektionszahlen wieder steigen, können wir uns keine Impflücken erlauben“, sagte Nonnemacher der MAZ. Das Land müsse all jenen gefährdeten Menschen, die zu Beginn des Jahres erstmals geimpft worden seien, „jetzt eine Auffrischung anbieten“, sagte die Ministerin.

Lässt der Impfschutz bei Älteren und vorerkrankten Menschen schneller nach?

Laut Nonnemacher ja. Studien wiesen darauf hin, das bei diesen Gruppen der Impfschutz schneller nachlassen könne als bei jungen, gesunden Menschen.

Hat Brandenburg Pläne für Auffrischungsimpfungen?

Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) habe laut Nonnemacher schon im August Beschlüsse zur Nachimpfung gefasst – sie erstreckten sich auf Hochbetagte, Bewohner von Senioren- und Betreuungsheimen, Menschen mit eingeschränktem Immunsystem sowie Pflegebedürftige in ihrem Zuhause.

Ab wann ist eine Auffrischungsimpfung sinnvoll?

Die erste Impfserie müsse mindestens sechs Monate zurückliegen.

Was ist mit Krankenpflegern, Betreuern und medizinischem Personal?

Pflegern, Betreuern und medizinischem Personal kann laut Ministerium ebenfalls bereits jetzt eine Auffrischung angeboten werden. Im Zweifel würden Impfteams in die Einrichtungen geschickt.

Welcher Impfstoff wird für Auffrischungsimpfungen eingesetzt?

Bei Nachimpfungen werden laut dem Ministerium generell mit mRNA-Impfstoffe verwendet.

Was sagt die Stiko zu Auffrischungsimpfungen?

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) wartet man auf grünes Licht der Experten. „Maßgeblich für die Vertragsärzteschaft sind die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko)“, sagt KVBB-Sprecher Christin Wehry. Die Stiko aber hat sich bislang noch nicht zu einer allgemeinen Empfehlung zu Auffrischungsimpfungen durchringen können. Die aber sei „für die Ärzteschaft bei der Durchführung solcher Impfungen wichtig“, sagt Wehry. Derzeit werde daran gearbeitet.

Impfen Ärzte auch ohne Stiko-Empfehlung die Auffrischungsimpfung?

Es gibt bereits Ärzte in Brandenburg, die auch ohne Stiko-Empfehlung impfen. In einem gemeinsamen Brief von Ministerium und Ärztevertretern, der sich derzeit in Abstimmung befindet, heißt es: Weil es zu einem „möglichen dynamischen Infektionsgeschehen“ in Einrichtungen wie Pflegeheimen kommen könnte und „vulnerable Personengruppen“ – vor allem Alten und Kranken - geschützt werden müssten, sollten Ärzte schon jetzt mit den Auffrischungen beginnen. Dies solle nach Ermessen der Ärzte und im Gespräch mit den Patienten besprochen werden.

Wie häufig sind Corona-Erkrankungen trotz Impfungen in Brandenburg?

Bislang wurden laut Gesundheitsministerium 328 Impfdurchbrüche bei vollständig geimpften Personen im Alter ab 60 Jahren in Brandenburg registriert. Davon zeigten 42 Prozent Covid-19-Symptome.

Von Ulrich Wangemann und Robin Williamson