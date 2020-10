Potsdam

Im Bund zofft sich die CDU über eine mögliche Verschiebung ihres Parteitags. Auch in Brandenburg geraten Parteien wegen der Obergrenzen für Versammlungen in Schwierigkeiten, ihre regulären Parteitage abzuhalten. Ein Jahr vor der Bundestagswahl wird sogar über Absagen debattiert.

Brandenburgs SPD stehen mitten in der zweiten Infektionswelle gleich mehrere wichtige Versammlungen bevor: Am 7. November soll eigentlich in einem Potsdamer Hotel der Landesparteitag einen neuen Vorstand wählen – und einen neuen Generalsekretär und damit den Chefstrategen fürs Bundestags-Wahljahr 2021. Am 30. Oktober will sich Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz auf einer Delegiertenversammlung in Ludwigsfelde zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 61 ( Potsdam und Umland) wählen lassen.

Die Obergrenzen sind streng

„Um Ludwigsfelde mache ich mir wirklich Sorgen“, sagt Noch-Generalsekretär Erik Stohn. Ein Blick auf die Zahlen offenbart das Problem: In den dort angemieteten Saal im Klubhaus Ludwigsfelde sollen rund 100 Delegierte kommen. Bei einer Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner würde das noch funktionieren. Übersteigen die neuen Corona-Fälle den 50er-Wert pro 100.000 Einwohner aber, sind nur noch 100 Menschen für die Halle zugelassen – Saalpersonal und Berichterstatter eingerechnet bekäme die SPD also ein Problem. Schließlich hat der Inzidenzwert für den Kreis Teltow-Fläming am Wochenende den Wert von 50 erreicht, die Region gilt also als Risikogebiet. Dass die Infektionsquote in der kommenden Woche weiter steigt, gilt als höchst wahrscheinlich.

Möglicherweise werde die Partei beim Gesundheitsamt eine Ausnahmegenehmigung beantragen, sagt SPD-Generalsekretär Stohn. „Mein Wunsch ist es, dass wir die Versammlungen alle durchführen können, aber wir bahalten das Infektionsgeschehen genau im Blick“, sagt Stohn.

Die Grünen wollen eigentlich am 8. November ihre Landesliste aufstellen. Dabei kandidiert Bundespartei-Chefin Annalena Baerbock für den ersten Listenplatz. Wegen der ansteigenden Infektionszahlen könnte daraus nichts werden. „Wir können nicht ausschließen, dass wir den Parteitag absagen“, erklärt die märkische Parteivorsitzende Julia Schmidt. Am Dienstag werde der Parteivorstand darüber entscheiden.

Sondergenehmigung vom Gesundheitsamt?

Zwar könnten auch die Grünen eine Sondergenehmigung beim Gesundheitsamt beantragen – aber das wäre ein schwieriges Signal, finden viele in der Partei. Das Dilemma: Eine Verschiebung der Listenwahl ins Frühjahr käme zwar noch früh genug für die Bundestagswahl. Aber: „Es ist fraglich, ob im Frühjahr das Infektionsgeschehen dann günstiger ist als heute“, sagt Grünen-Parteichefin Schmidt.

Die Potsdamer Schinkelhalle ist derzeit als Tagungsort für 140 Menschen zugelassen, die Grünen haben 112 Delegierte. Auch an diesem Ort gilt ab einer Neuinfektionsquote von 50 der Oberwert von 100 Teilnehmern. Am Sonntag lag Potsdam bei 49,4.

Online-Abstimmungen sind nach aktueller Gesetzeslage nicht erlaubt. Allerdings gibt es derzeit Bemühungen auf Bundesebene, wonach in einer Notlage der Bundesinnenminister Briefwahl zulassen kann –und zwar per Verordnung. Dazu muss er zuvor eine Notlage festgestellt haben, die es unmöglich macht, Parteiveranstaltungen nach dem Prinzip körperlicher Anwesenheit abzuhalten. Eine entsprechende Ermächtigung hat den Bundestag bereits passiert.

Von Ulrich Wangemann