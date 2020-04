Corona: Ausweitung der Notbetreuung stellt die Kitas vor Probleme

Potsdam

Die Ausweitung der Notbetreuung ab kommendem Montag stellt Brandenburgs Kitas derzeit vor große Herausforderungen. Personalpläne müssen angepasst, Räume umgestaltet, Hygienekonzepte aktualisiert werden. Das Problem: Es weiß derzeit niemand so recht, wie stark der Ansturm auf die Kitas sein wird. Plätze für die Notbetreuung müssen bei den Landkreisen und kreisfreien Städten beantragt werden. Das Land hat dazu keinen Überblick.

„Wir müssen den Rücklauf der Eltern abwarten und können nur grob schätzen, wie sich die neuen Regeln auf den Platzbedarf auswirken. Trotzdem müssen wir natürlich Vorbereitungen treffen“, sagte Beatrice Strübing, Sprechein des freien Kita-Trägers Fröbel, der in Berlin knapp 30 und in Brandenburg rund 40 Kitas betreibt.

Anstieg auf 70 Prozent?

Bislang betrage die Auslastung in den 70 Kitas und Horten nur um die sechs Prozent. Ab kommender Woche könnten es zehn bis 15 Prozent werden, schätzt Strübing. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rechnet damit, dass der Anteil der Kinder in einigen Kitas auf bis zu 70 Prozent steigen könne, wie sagt Andrea Kühnemann, stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin sagte.

Ab dem 27. April wird der Kreis derer, die einen Anspruch auf einen Kita-Platz haben, sowohl in Berlin als auch in Brandenburg deutlich erweitert. Mindestens ein Elternteil muss in einem Beruf der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten, um einen der begehrten Plätze zu erhalten. Neben Gesundheit und Pflege zählen dazu Mitarbeiter von Behörden, Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr, Justiz, Energie- und Abfallentsorgung, ÖPNV, Landwirtschaft, Lebensmitteleinzelhandel, Medien, Veterinärmedizin und Banken. In Berlin ist die Liste der Berufe deutlich größer, fast 100 Posten lang.

Kitas warnen vor Überforderung

Neu ist vor allem, dass Alleinerziehende unabhängig von ihrem Beruf einen Kita-Platz einfordern können. Wie groß diese Gruppe mit Kindern im Kita-Alter ist, ist unklar. Insgesamt gibt es in Brandenburg rund 60.000 Alleinerziehende.

Welche Rolle spielen Kinder? Über die Frage, welche Rolle Kinder bei der Übertragung des Coronavirus spielen, wird viel spekuliert. Die Kitas haben geschlossen, weil Kinder gemeinhin als starke Überträger insbesondere von Erkältungsviren gelten. Doch es gibt Hinweise darauf, dass dies bei Covid-19 anders sein könnte. Im US-Fachjournal „Clinical Infectious Diseases“ berichten französische Forscher von dem Fall eines neunjährigen Kindes, dessen Corona-Infektion längere Zeit unentdeckt geblieben war, weil es nur leichte Symptome hatte. Das Kind nahm an Skikursen teil und hatte in der Zeit 172 nachgewiesene Kontakte. Die Corona-Tests bei diesen Kontaktpersonen fielen allesamt negativ aus. Selbst die eigenen Geschwister steckten sich nicht an. Isländische Wissenschaftler fanden außerdem heraus, dass von 13.000 Probanden kein Kind unter zehn Jahren mit dem Coronavirus infiziert war. Bei Menschen ab zehn Jahren waren es 0,8 Prozent. Mehrere deutsche Kliniken und Universitäten wollen das Ergebnis dieser Studie nun mit eigenen Probanden überprüfen. Der Virologe Christian Drosten verwies dagegen in seinem Podcast auf eine chinesische Studie, wonach sich Kinder genauso häufig infizieren wie Erwachsene. Ob sie allerdings das Virus genauso übertragen wie Erwachsene, gehe aus dieser Untersuchung nicht hervor.

Die Kitas begrüßen, dass die Betreuung allmählich wieder hochgefahren wird. „Es gibt viele Eltern, die mit der Situation überfordert sind und die darauf warten, dass wir wieder für sie da sind“, sagte Strübing. „Wenn die Wirtschaft langsam hochgefahren wird, müssen auch die Kitas wieder öffnen. Aber das muss Schritt für Schritt geschehen.“ Andernfalls würden die Kitas überfordert werden. Davor warnt auch Verdi. Den Trägern müsse ausreichend Zeit und Spielraum zur Verfügung gestellt werden, damit gute Betreuungskonzepte geschaffen werden, die an die besonderne Umstände angepasst seien, forderte Andreas Kühnemann.

Erzieher arbeiten auch im Home-Office

Ein praktisches Problem ist beispielsweise die Raumaufteilung, wenn in einer Gruppe nicht mehr als fünf oder sechs Kinder sein sollen, um die Hygienevorgaben zu achten. Viele Erzieher sind derzeit im Home-Office und kümmern sich von dort aus nicht nur um Verwaltung und Planung, sondern halten auch Kontakt mit den Kindern, wie Beatrice Strübing berichtete. „Sie telefonieren regelmäßig mit ihnen und machen Sprachübungen via Smartphone oder Tablet.“ Das entlaste die Eltern auch zu Hause ein wenig.

Doch der Druck aus der Elternschaft wächst. Der Landeselternbeirat begrüßt zwar die erweiterte Notbetreuung, vermisst aber bis heute vom Bildungsministerium einen Plan zur vollständigen Öffnung der Kitas. Die Opposition fordert vom Land einen entsprechenden Stufenplan. Schließlich müsse das Bildungsministerium den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz wahren, sagte Kathrin Dannenberg, Vorsitzende der Linksfraktion. Zugleich müsse gesichert sein, dass nur gesunde Kinder die Kita besuchen.

Wie fragil die Situation ist, zeigt das Beispiel von Kloster Lehnin. Dort wurde jetzt eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet, wie Bürgermeister Uwe Brückner mitteilte. 15 Kinder aus der Notbetreuung und sechs Kolleginnen müssen nun für zwei Wochen in häusliche Quarantäne.

Von Torsten Gellner