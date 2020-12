Potsdam

Das Jahr 2020 wird auf absehbare Zeit vor allem mit einem Begriff verbunden bleiben: Corona. Das gilt für ganz Deutschland ebenso wie für Brandenburg. Und sonst? Sonst bleiben Bombensprengungen, die Tesla-Ansiedlung, eine marode Brücke sowie Schicksalsgeschichten und Kuriositäten in Erinnerung. Wir haben nachgeschaut, welche Themen auf MAZonline in diesem Jahr die meisten Leser interessiert haben. Hier können Sie sie noch einmal nachlesen:

Corona-Ausbruch am Potsdamer Bergmann-Klinikum

Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam. Quelle: Varvara Smirnova

Ganz oben auf der Liste der meistgelesenen Texte steht der Themenkomplex „Corona am Bergmann-Klinikum“. Nach einem Corona-Ausbruch mit vielen Todesfällen in Potsdams größtem Krankenhaus im Frühjahr kurz nach Beginn der Pandemie verging über Wochen kein Tag, an dem die Vorfälle am Ernst-von Bergmann-Klinikum nicht das Thema in der Stadt und darüber hinaus waren.

Das Klinikum wurde weitgehend abgeriegelt, die Stadt bat das Robert-Koch-Institut um Hilfe und schließlichgestand die Geschäftsführung Fehler ein. Eine Experten-Kommission unter Leitung der früheren Landes-Gesundheitsministerin Anita Tack (Linke) wurde eingesetzt, um den Corona-Ausbruch aufzuarbeiten. Es wurden Akten gewälzt und Mitarbeiter befragt.

Auch die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf – gegen die abgesetzte Geschäftsführung des Klinikums und drei leitende Ärzte des Hauses. Der Anfangsverdacht: fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Covid-19-Ausbruch im Klinikum.

Steffen Grebner und Dorothea Fischer legten schließlich nach der Corona-Affäre ihre Tätigkeiten als Geschäftsführer des Bergmann-Klinikums nieder.

Ein Schulleiter, der Masken verweigert, und Attila Hildmann

Auch abseits des Potsdamer Bergmann-Klinikums sorgten Corona-Geschichten für Gesprächsstoff –und stießen bei den MAZ-Lesern auf großes Interesse. Da war zum Beispiel der Schulleiter der Jahn-Grundschule in Rathenow ( Havelland), der erklärte, dass er die Maskenpflicht nicht umsetzen will. Wenig später war er nicht mehr im Dienst – wurde aber im Telegram-Kanal von Xavier Naidoo gefeiert.

Von Xavier Naidoo ist es thematisch ein kurzer Weg zu Attila Hildmann. Der Fernsehkoch hat sich im Laufe der Pandemie immer mehr zu einem der berühmtesten Verschwörungstheoretiker entwickelt, war bei Kundgebungen immer ganz vorn dabei oder hat sie sogar selbst organisiert. Das rief im Mai Komiker Oliver auf den Plan, der vor dem Reichstagsgebäude mit Hildmann diskutierte. Im sozialen Netzwerk Telegram veröffentlicht er seine kruden Theorien.

Bomben-Jahr in Potsdam und Oranienburg

Und sonst? Natürlich haben Sie, liebe MAZ-Leser, sich auch für Themen jenseits der Corona-Berichterstattung interessiert. So etwa für die großen Bombensprengungen in Potsdam. Ende Juni wurde eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gesprengt, die mitten im Stadtzentrum nahe der Freundschaftsinsel in der Havel lag.

Spektakulär: Nach der Detonation der Bombe stieg mitten in Potsdam eine gewaltige Fontäne in die Höhe. Quelle: Julian Stähle

Es gab einen 800-Meter-Sperrkreis um die Fundstelle. 13.000 Anwohner in Zentrum Ost und der südlichen Innenstadt mussten ihre Wohnungen verlassen. Im Sperrkreis befanden sich zudem drei Altenheime, sieben Kitas und zwei Horte sowie eine Reihe öffentlicher Einrichtungen wie der Brandenburger Landtag. Ebenfalls betroffen waren der Hauptbahnhof mit dem zentralen Busbahnhof und das Bergmann-Klinikum, das jedoch nicht evakuiert wurde. MAZ-Reporter haben den Tag ausführlich mit einem Live-Ticker begleitet. Das Leser-Interesse war groß – ebenso wie die Fontäne, die infolge der Detonation in die Höhe stieg.

Bei der Bombensprengung am Aradosee in Potsdam hat die Erde kurz gewackelt und eine Fontäne schoss meterhoch in den Himmel. Quelle: Julian Stähle

Nur rund zwei Wochen später war Potsdam erneut im Ausnahmezustand – dieses Mal wegen einer 250-Kilogramm-Bombe im Aradosee. 7500 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Wieder musste gesprengt werden, wieder gab es eine Fontäne und wieder war die MAZ mit einem Liveticker dabei. Das fand dieses Mal unter erschwerten Bedingungen statt, denn der MAZ-Standort in Potsdam befindet sich direkt am Aradosee und damit mitten im Sperrkreis. Die Folge: Auch Redaktion, Verlag und Druckerei mussten evakuiert werden.

Die Nähe zum Fundort der Bombe bedeutete allerdings auch, dass MAZ-Mitarbeiter genau wissen, welche Tiere sich im Aradosee befinden. Layouter Laines Rumpff machte sich große Sorgen um die beiden Schildkröten, die er schon häufig im See beobachtet hatte – und machte sich daran, die Tiere einzufangen, um sie vor den Folgen der Detonation zu schützen. Immerhin eine Schildkröte ging ihm ins Netz. Seither lebt sie in einem Geltower Teich.

Aber nicht nur in Potsdam hielten Blindgänger die Bevölkerung in Atem. Auch in Oranienburg mussten mehrere Weltkriegsbomben unschädlich gemacht werden. Zuletzt Nummer 212 seit 1990 – eine 500-Kilogramm-Bombe. Das Besondere: Evakuierung und Entschärfung fanden unter Corona-Bedingungen statt. Auch hier war die MAZ mit einem Live-Ticker dabei.

Besuch von Elon Musk : Die Tesla-Gigafactory in Grünheide wächst

Elon Musk beim Besuch in Grünheide Anfang September. Quelle: Julian Stähle/dpa

Tesla-Chef Elon Musk hat Anfang September erstmals die Baustelle seiner neuen Fabrik in Brandenburg besucht und Grünheide ( Oder-Spree) dabei als den „idealen Ort für unsere erste Gigafactory in Europa“ bezeichnet. Schon Stunden vor dem Eintreffen des Tesla-Chefs hatten zahlreiche Schaulustige und Medienvertreter in Grünheide Stellung bezogen.

Zuvor hatte Musk in Berlin Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) getroffen. „Es war ein sehr angenehmes und konzentriertes Gespräch. Elon Musk ist mit allen Details der Gigafabrik Grünheide befasst“, sagte Woidke im Anschluss.

Blick auf die Tesla-Baustelle Mitte Dezember 2020. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Für einen besonders großen Tesla-Fan ging mit dem Besuch Elon Musks ein Traum in Erfüllung: Durch seine Drohnen-Videos, die den Bau der Giga-Factory dokumentieren, wurde Silas Heineken als „Tesla-Kid“ bekannt. Bei einem Treffen mit Musk zeigte sich der Tesla-Chef beeindruckt – und stellte ihm ein Praktikum in Aussicht.

Übrigens: Nur zwei Monate nach seinem ersten Besuch landete Musk mit seinem Privatjet überraschend erneut in Schönefeld und besuchte die nahe gelegene Baustelle.

Endlich! Der BER ist eröffnet

Flughafenchef Engelbert Lütke-Daldrup (3.v.l.), Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD, 3.v.r.), Easyjet-CEO Johan Lundgren (2.v.r.), Carsten Spohr (l.), Chef der Lufthansa, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD, r.) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU, 2.v.l.) stehen bei der Zeremonie zur Eröffnung des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ auf einer Bühne. Quelle: Tobias Schwarz/POOL/AFP/dpa

Mit der Landung zweier Flugzeuge wurde Ende Oktober der Flughafen BER eröffnet – mit neunjähriger Verspätung. Von der Besucherterasse schauten die geladenen Gäste der Landung zu. Darunter Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, Verkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) sowie die Regierungschefs von Berlin und Brandenburg, Michael Müller und Dietmar Woidke (beide SPD).

Flughafenchef Engelbert-Lütke Daldrup zeigte sich sichtlich erleichtert: „Heute ist kein historischer Tag, aber für uns in Berlin-Brandenburg ein ganz wichtiger Tag“, sagte er. Trotz der bedrückenden Pandemie freuen wir uns alle sehr. Endlich können wir unseren Flughafen in Betrieb nehmen. Endlich!“

Die MAZ begleitete auch dieses Ereignis mit einem Live-Ticker. Zudem waren wir zu Gast im Steigenberger-Hotel, das nach neun Jahren aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist und haben uns mit der Magie des neuen Flughafens befasst, der irgendwie schon wieder Retro ist.

Und natürlich berichten wir weiter über alle Neuigkeiten rund um den BER. Den Überblick gibt es hier.

Serienvergewaltiger hält Potsdam und Umland in Atem

Der mutmaßliche Täter wurde in Berlin-Wannsee auf einem Privatgrundstück festgenommen. Quelle: Julian Stähle

Ein Serienvergewaltiger hielt in Sommer die Landeshauptstadt und das Umland in Atem. Er soll mindestens acht Frauen in Potsdam-Babelsberg, Kleinmachnow und Grunewald vergewaltigt haben, bevor die Polizei ihn Mitte Juli schließlich in einer Villengegend in Wannsee fasste.

Inzwischen wurde Anklage gegen den 30 Jahre alten Mann erhoben. Sinisa K. sitzt in Untersuchungshaft.

Diese Schicksale beschäftigten die MAZ-Leser

Zwei Schicksale sind den MAZ-Lesern 2020 besonders ans Herz gegangen, nur eine davon hatte ein Happy End.

Zum Jahresbeginn heirateten in Brandenburg an der Havel Marie-Claire Palent und Marco Haase. Es war der große Traum des Paares, den Bund fürs Leben zu schließen, bevor Marco Haase den Kampf gegen den Krebs verlor. Zahlreiche Havelstädter halfen dabei, die Blitzhochzeit auf die Beine zu stellen. 39 Tage später starb Marco Haase.

Ein glückliches Ende gab es für Dackeldame Pikku. Sie war völlig abgemagert und dem Tode nah, als sie von Polizei und Feuerwehr von einem Balkon in Brandenburg an der Havel gerettet wurde. Zunächst ging es für sie in die Tierklinik nach Potsdam, anschließend fand sie ein liebevolles Zuhause.

Zum Schluss: Kurioses

Teile des zerstörten Rotors steckten im Boden. Quelle: Björn Wagener

Neben Großereignisse, Dramen und Weltkriegsbomben hat die MAZ-Leser vor allem eines auch in diesem Jahr interessiert: Kurioses.

Am meisten gelesen in diesem Bereich ist eine Geschichter über Lichter am Nachthimmel über Oberhavel, die aussahen wie dutzende Flugzeuge und Hubschrauber in einer Reihe. Lichter bewegten sich: im selben Tempo, hintereinander. Minutenlang. Was das war? Wir haben es recherchiert.

Überraschend viral ging ein Angelcamp in Gollwitz bei Brandenburg an der Havel. Die Protagonisten: ein Star der Streaming-Plattform Twitch und einer der erfolgreichsten Rapper des Landes: König Knossi und Sido stellen das wohl größte Streaming-Event Deutschlands auf die Beine. 72 Stunden lang sendeten sie live im Netz aus ihrem Angelcamp.

Zu den Kuriositäten gehören auch zwei spektakuläre Geschichten mit Tendenz nach unten, die rückblickend vor allem deshalb kurios sind, weil dabei niemand zu Schaden kam:

Auf dem Schwielowsee sank ein mit acht Personen besetztes Hausboot. Die Havarie ging glimpflich aus: Es waren weder Verletzte noch Vermisste zu verzeichnen. Wasserretter rückten mit einem Großaufgebot aus: Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) war mit insgesamt vier Booten vor Ort, die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) und die Wasserschutzpolizei mit jeweils zwei Booten, auch die Freiwilligen Feuerwehren Schwielowsee und Werder waren Einsatz.

Ein Windrad nahe Groß Haßlow ( Ostprignitz-Ruppin) sorgte im Februar für Aufregung. Der obere Bereich samt Rotor fiel zu Boden – und das aus heiterem Himmel. Auf dem weichen Untergrund des umliegenden Ackers lagen zerstörte Teile verstreut. Manche hatten sich tief in die Erde gebohrt. Ein Rotorblatt lag etwas weiter entfernt.

