Potsdam Wer in Brandenburg heiratet, soll dies künftig wieder mit Gästen tun dürfen. Eine entsprechende Weisung habe Innenminister Michael Stübgen ( CDU) am Dienstag erlassen, teilte das Ministerium in Potsdam mit. Hochzeiten seien „emotionale Höhepunkte des Lebens“, betonte Stübgen. Nun sei auch bei diesen wichtigen Ereignissen ein Schritt zurück zur Normalität möglich.

Die Standesämter könnten nun abhängig von ihren örtlichen Gegebenheiten entscheiden, wie viele Gäste neben Brautpaar und Trauzeugen der Eheschließung beiwohnen dürfen, hieß es. Für den Schutz der Standesbeamtinnen und -beamten vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus sei es auch weiter wichtig, dass Abstandsgebote und Hygienemaßnahmen strikt eingehalten werden. Deshalb müsse vor Ort über die genauen Modalitäten entschieden werden.

Einschränkungen „schmerzhaft“ für viele Brautpaare

„Wir haben den Menschen in den vergangenen Wochen viel abverlangen müssen, um die Infektionswelle zu bremsen“, betonte Stübgen: „Viele Hochzeiten, die lange geplant waren, konnten nur noch im allerkleinsten Kreis stattfinden.“ Dies sei schmerzhaft für viele Brautpaare und ihre Angehörigen gewesen. Nun könnten sie wieder im Kreise von Familien und Freunden gefeiert werden.

Von RND/epd