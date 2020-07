Corona-Bonus: Brandenburger Studenten dürfen ein Semester dranhängen

Potsdam

Die Koalitionsfraktionen wollen das Brandenburgische Hochschulgesetz kurzfristig ändern. Das teilte von SPD, CDU und Grüne am Dienstagmorgen in einer gemeinsamen Presseerklärung. Die Studentinnen und Studenten im Land bekommen einen Corona-Bonus und dürfen ein Semester länger studieren, ohne dass sie deswegen finanzielle Nachteile befürchten müssten.

Hintergrund ist, dass die Bafög-Förderung an die Regelstudienzeit geknüpft ist. In der Erklärung der drei Fraktionen heißt es: „Damit eine unverschuldete Verlängerung des Studiums keine Auswirkungen auf die Regelstudienzeit und die damit verbundenen sozialen Leistungen und weitere Unterstützungen hat, werden die Koalitionsfraktionen die individuelle Regelstudienzeit für alle Studierenden, die im Sommersemster 2020 in Brandenburg immatrikuliert waren, um ein Semester verlängern.“

Wissenschaftsministerin) begrüßte die Entscheidung. Das bedeute „eine Sorge weniger für viele Studierende“. Sie mahnte allerdings zur Eile: „Es muss schnell gehen. Die Änderung muss rechtzeitig in Kraft treten, damit sie bei der Bearbeitung von Bafög-Anträgen für das Wintersemester noch berücksichtigt werden kann.“und Grüne versprachen, das parlamentarische Verfahren solle rechtzeitig vor Beginn des Wintersemesters abgeschlossen sein.

