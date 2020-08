Potsdam

Manchmal ist erst eine Krise nötig, um der Gesellschaft bewusst zu machen, was wirklich wichtig ist. Die Corona-Epidemie hat das mehrfach gezeigt. Besonders schwer hatten es die Menschen in der Altenpflege, die mit hochsensiblen, verletzlichen Pflegebedürftigen arbeiten mussten, aber lange keine Schutzausrüstung bekamen. Ihnen einen Corona-Bonus zu zahlen, ist eine faire Geste. Sie ist mehr wert als Applaus vom Balkon.

Aber es ist eine Geste mit Beigeschmack. Warum bleibt der Bonus den Altenpflegern vorbehalten? Was ist mit den Mitarbeitern auf den Intensivstationen der Krankenhäuser? Und hat die Frau an der Supermarktkasse, die sich mit rücksichtslosen Hamsterkäufern und Maskenverweigerern herumschlagen musste – hat sie nicht auch einen Bonus verdient? Die Lkw-Fahrer und Lagermitarbeiter, die in der Krise die Versorgung aufrecht erhalten haben, –sie hätten gewiss auch gerne eine finanzielle Anerkennung.

Dass der Pflegebonus sich auf eine Branche beschränkt, nämlich die Altenpflege, hat mit dem schlechten Gewissen zu tun: Die Gesellschaft, die Pflegekassen, die Politik – alle wissen es: Wer in dieser Branche arbeitet, wird gemessen an dem, was er für die Allgemeinheit leistet, zu schlecht gezahlt. Aber das schafft auch ein Bonus nicht aus der Welt.

Von Torsten Gellner