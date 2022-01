Potsdam

In Brandenburg ist am 17. Januar eine neue Eindämmungsverordnung in Kraft getreten – diese beinhaltet unter anderem strengere Corona-Regeln für die Gastronomie. Jetzt dürfen nur noch vollständig Geimpfte und Genesene in Cafés, Kneipen und Restaurants essen, wenn sie obendrein noch einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test vorweisen können. Ausnahmen gelten für Kinder unter 14 Jahren und Personen, die eine dritte Impfung (“Booster-Impfung“) nachweisen können.

Diese Werte müssen sinken, damit 2G-plus wegfällt

Allerdings hat Brandenburg, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern, die Regel mit einer Klausel eingeführt: 2G-plus wird aufgehoben, wenn die Belastung des Gesundheitssystems zurückgeht, teilte die Brandenburger Staatskanzlei mit. Das ist der Fall, wenn für sieben Tage ununterbrochen die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz den Schwellenwert von 6 nicht mehr überschreitet, die Corona-Ampel also auf gelb steht, und wenn der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen den Schwellenwert von 10 Prozent unterschreitet, die Corona-Ampel also hier auf grün steht. Diese Lockerung gilt ab dem Tag nach der Bekanntgabe. Da derzeit die Intensivampel auf gelb steht, startet Brandenburg am 17. Januar direkt mit der 2G-plus-Regel.

Von MAZonline