In Brandenburg dürfen die Geschäfte wegen der Corona-Ausnahmeregelungen diesmal auch am Osterfest öffnen. Die Eindämmungsverordnung erlaube die Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr in bestimmten Handelsbereichen, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Potsdam. Die Osterfeiertage seien davon nicht ausgenommen. Ladenöffnungen seien nach Aussagen der verschiedenen Einzelhandelsketten in der Region zu Ostern dennoch nicht zu erwarten.

Verkauf und Öffnungen an Sonn- und Feiertagen seien unter anderem im Einzelhandel für Lebensmittel, für Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen zugelassen, sagte Hesse. Nach den Aussagen des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg werde die Möglichkeit der erweiterten Ladenöffnung jedoch bisher nicht in Anspruch genommen.

Erholungszeiten zwingend erforderlich

Hintergrund dafür sei die angespannte Situation in den Verkaufsstätten des Einzelhandels, sagte Hesse. Von den Handelsketten werde zum Ausdruck gebracht, dass das Verkaufspersonal unter einer hohen Belastung stehe. Dies mache die Einräumung von Erholungszeiten zwingend erforderlich. Vor diesem Hintergrund würden die bestehenden Ladenöffnungsmöglichkeiten nicht ausgedehnt.

Ziel der Corona-Regelungen zu den Ladenöffnungsmöglichkeiten an Sonn- und Feiertagen ist den Angaben zufolge, eine Entzerrung von Kundenströmen möglich zu machen und die gesteigerten Versorgungsbedürfnisses der Bevölkerung zu befriedigen.

Berliner Geschäfte bleiben zu

In Berlin bleiben die Geschäfte an den Feiertagen geschlossen. Das Berliner Ladenöffnungsgesetz lege fest, dass für bestimmte Feiertage keine Ausnahmen für die Sonn- und Feiertagsöffnung zugelassen werden, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Dazu zählten auch Karfreitag und der Ostersonntag. Der Ostermontag sei dagegen für eine Verkaufsöffnung möglich.

