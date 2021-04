Potsdam

Brandenburg verhandelt mit Russland über die mögliche Beschaffung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V. Das bestätigte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am 8. April. Doch noch ist vieles ungeklärt – und der Impfstoff in der EU noch gar nicht zugelassen.

Wie konkret sind die Pläne, Sputnik V für Brandenburg einzukaufen?

Noch nicht sehr konkret. Die Gespräche mit Russland seien noch nicht im Stadium von Vertragsverhandlungen. „Wir reden noch nicht über Verträge“, sagte Woidke am Donnerstag. Notfalls will Brandenburg aber wie Bayern den Alleingang wagen, wenn der Bund sich nicht bewegt. Dort hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verkündet, dass das Land sich per Vorvertrag den russischen Impfstoff noch vor der EU-Zulassung gesichert habe.

Wie sieht das in anderen Ländern aus?

In Deutschland haben sich Bayern und Mecklenburg-Vorpommern mittels Vorverträgen schon 2,5 Millionen bzw. 1 Million Impfdosen gesichert. In Bayern soll eine Firma im Illertissen den russischen Impfstoff produzieren. Ein entsprechender Vorvertrag für die Produktion und den Import sei unterzeichnet, hieß es. Nach der Zulassung soll der Freistaat 2,5 Millionen Impfdosen erhalten.

Allerdings gab am Donnerstag Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bekannt, dass Deutschland mit Russland über mögliche Lieferungen von Sputnik V reden möchte. Da die EU-Kommission erklärt habe, dass sie über das russische Präparat keine Verträge wie mit anderen Herstellern schließen werde, habe er angekündigt, bilateral mit Russland zu sprechen. Er betonte zugleich, dass es zunächst eine Zulassung durch die EMA geben müsste.

Bislang hatte Deutschland Impfstoff ausschließlich zusammen mit den anderen EU-Staaten angeschafft. Diesen Weg hatte die Bundesregierung auch für Sputnik V gefordert - und eine Absage kassiert.

In der EU wird Sputnik V bereits in Ungarn und in Tschechien verimpft – auch ohne EU-Zulassung.

Ist Sputnik V in der EU zugelassen?

Nein. Seit Anfang März begutachtet die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) den Covid-19-Impfstoff in einem so genannten „Rolling Review“-Verfahren, um eine mögliche Zulassung zu beschleunigen. Die EMA prüft in diesem Verfahren nach und nach Datenpakete, die ihr von dem Antragssteller eingereicht werden. „Sind genügend Daten vorhanden, um eine Zulassung zu rechtfertigen, muss diese dann noch formal beantragt werden, bevor die EMA darüber entscheidet,“ schreibt die Pharmazeutische Zeitung. Da schon viele Daten vorliegen, könnte das Verfahren jedoch schnell gehen. Im April werden Experten der EMA in Russland zur Begutachtung der Produktion und Lagerung des Impfstoffs erwartet.

Wann kann Sputnik V in Brandenburg verimpft werden?

Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, da das Vakzin in der EU noch nicht zugelassen ist – Bayerns Ministerpräsident Söder kündigte an, bei einer Zulassung wohl im Juli mit den Sputnik-Impfdosen zu rechnen. Früher wird dies in Brandenburg – auch aufgrund der fehlenden Verträge – kaum möglich sein.

Was ist Sputnik V für ein Impfstoff?

Bei Sputnik V handelt es sich um einen Vektor-Impfstoff – ähnlich wie das Vakzin von Astrazeneca. Mit dem Impfstoff gelangen abgeschwächte, harmlose Vektor-Viren in den Körper, der dann eine Immunantwort entwickelt. Sollten dann richtige Covid-19-Viren den Körper treffen, ist er vorbereitet und kann die Infektion besser eindämmen.

Wie oft muss Sputnik V verimpft werden?

Gängige Praxis ist es, Sputnik V zweimal im Abstand von drei Wochen zu verimpfen.

Wie hoch ist die Wirksamkeit von Sputnik V?

Russische Forscher wiesen im vergangenen Jahr eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent nach. Im Februar 2021 veröffentlichten russische Forscher im Wissenschaftsmagazin „The Lancet“ einen weiteren Bericht, der diese Zahl untermauert.

Warum wurde Sputnik V so viel kritisiert?

Schon im August 2020 gab Russland das Vakzin als weltweit ersten Corona-Impfstoff für die breite Anwendung in der Bevölkerung frei. Vielen Wissenschaftlern ging das zu schnell: Die Zulassung fand statt, bevor die wichtigen Ergebnisse der „Phase-III-Studien“ vorlagen. Das widerspricht dem wissenschaftlichen Standard. Der Stoff wurde zu dem Zeitpunkt noch an zu wenigen Probanden getestet, seltenen Nebenwirkungen hätten so übersehen werden können.

Welche Nebenwirkungen hat Sputnik V?

Bis jetzt sind keine einschlägigen Nebenwirkungen bei Sputnik V nachgewiesen – abgesehen von den typischen Impfreaktionen. Zu denen gehören Schmerzen an der Einstichstelle, Kopf- und Gleiderschmerzen, Abgeschlagenheit und Symptome eines grippalen Infekts.

Von MAZonline, dpa