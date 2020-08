Corona: Brandenburg meldet 18 Neuinfektionen in 24 Stunden

Potsdam

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Fälle an Covid-19 innerhalb der letzten 24 Stunden um 18 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) inzwischen insgesamt 3800 laborbestätigte Fälle statistisch erfasst. Aktuell werden neun Personen stationär behandelt, davon wird niemand intensivmedizinisch beatmet.

Die neuen Fälle werden den Landkreisen Prignitz (5), Teltow-Fläming (3), Barnim (2), Brandenburg/Havel, Dahme-Spreewald, Frankfurt (Oder), Havelland, Oberhavel, Oder-Spree, Potsdam und Potsdam-Mittelmark (je 1) zugeordnet.

In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen circa 3450 Menschen als genesen, das sind zehn mehr als einen Tag zuvor. So liegt die Zahl der aktiv Erkrankten bei circa 180.

80 neue Fälle in Berlin

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen in Berlin ist zuletzt um 80 gestiegen. Damit wurden seit dem Frühjahr 10.542 Fälle bestätigt, wie die Gesundheitsverwaltung am Donnerstag mitteilte. Die Corona-Ampel steht bei allen drei Indikatoren weiter auf Grün.

Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden zur Zeit 31 Menschen, 15 von ihnen auf einer Intensivstation. Alle anderen Infizierten sind zu Hause in Quarantäne.

226 erkrankte Patientinnen und Patienten sind bislang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die meisten waren über 60 Jahre alt.

Corona an 37 Berliner Schulen

Wegen Corona-Fällen befinden sich nach einem Bericht der „ Berliner Zeitung“ an 37 Schulen der Stadt derzeit Teile von Schülern oder Schulpersonal in Quarantäne. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine Auflistung der Senatsschulverwaltung. Erfasst seien darin allgemeinbildende Schulen, für Berufsschulen gebe es noch keine offiziellen Zahlen. Die Aufstellung basiere auf Meldungen, die bis Donnerstag Nachmittag bei der Schulaufsicht eingegangen seien. In den meisten Fällen sei pro Einrichtung nur ein Schüler, eine Erzieherin oder eine Lehrkraft infiziert, bisher gebe es keine bestätigten Fälle von Ansteckungen innerhalb einer Schule.

