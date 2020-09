Corona: Brandenburg meldet sieben neue Fälle

Potsdam

In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Fälle an Covid-19 innerhalb der letzten 24 Stunden um sieben erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 4256 laborbestätigte Covid-19-Fälle statistisch erfasst.

Die neusten Fälle kommen aus Potsdam (5) und Dahme-Spreewald (2).

Anzeige

Lesen Sie auch: So viele Fälle sind aktuell in Brandenburg und Berlin bestätigt

Aktuell werden sechs Personen wegen Covid-19 stationär behandelt, davon wird eine Person intensivmedizinisch beatmet. In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen 3.854 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit-2019 (+13 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktiv Erkrankten bei 229 (-6).

Von MAZonline