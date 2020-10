Potsdam

Brandenburg reagiert auf die ansteigenden Corona-Infektionszahlen und bereitet schärfere Infektionsschutz-Maßnahmen vor. Am Dienstag will das Kabinett die Corona-Umgangsverordnung überarbeiten und dabei neue Grenzwerte für Feiern im privaten Umfeld und in Gaststätten festlegen.

Diskutiert wird nach MAZ-Informationen auch, ob in Brandenburg wie in Berlin das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Büros und Gaststätten angeordnet wird, wenn die Fallzahlen weiter steigen.

Maskenpflicht auf Gängen und im Fahrstuhl

In Berlin muss neuerdings auch in Büros in Gängen, Fahrstühlen und Gemeinschaftsräumen eine Alltagsmaske getragen werden. Sollte die Marke von 35 Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner überschritten werden, könnte diese Regelung auch in Brandenburg in Kraft treten, so das Szenario.

Ob dies am Dienstag allerdings bereits beschlossen wird und ob es für einzelne Kreise oder das gesamte Land gelten soll, war am Montag noch unklar.

Neue Regeln für Feiern

Als sicher gilt, dass neue Regeln für die Teilnehmerzahl von Feiern aufgestellt werden. Bei einer Inzidenz-Zahl von 35 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche soll die Größe der Feiern in Gaststätten auf 50 Teilnehmer und im privaten Bereich auf 25 begrenzt werden.

Wenn die 50er-Marke gerissen wird, soll die Obergrenze bei 25 ( Gaststätten) und 10 (privat) liegen. Aktuell ist die Inzidenz-Zahl in Brandenburg noch weit von dieser Grenze entfernt. Sie lag am Montag bei 8,6. Den höchsten Wert in Brandenburg hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 17,2, den niedrigsten Wert der Landkreis Prignitz mit Null.

Sorge über Anstieg in Berlin

Ganz anders ist die Situation in Berlin: Hier haben mehrere Bezirke die kritische Marke von 50 überschritten: Friedrichshain-Kreuzberg (59,0), Mitte (57,2), Neukölln (54,2) und Tempelhof-Schöneberg (52,3). Berlins 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt insgesamt bei 37,8. In Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz gilt daher für Menschen aus den betroffenen Bezirken ein Beherbergungsverbot.

Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg haben zwar eine ähnliche Regelung, werten aber anders: Hier greift das Beherbergungsverbot erst, wenn der Sieben-Tage-Wert für ganz Berlin die 50 überschreitet.

Schwappen Berliner Zahlen über?

Berliner dürften daher weiter in Brandenburg übernachten, stellte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) klar. „Der drastische Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Berlin ist besorgniserregend“, sagte sie. In der Bundeshauptstadt gebe es „mehrere Hotspots“. Wegen der engen Verflechtungen zwischen Berlin und Brandenburg und dem täglichen Ortswechsel Tausender Pendler „müssen wir jetzt sehr aufpassen, dass diese drastische Entwicklung nicht auf Brandenburg überschwappt“, warnte sie.

Ausbruch im Klinikum

Trotzdem könne Brandenburg nicht für einzelne Bezirke Beherbergungsverbote aussprechen. „ Berlin ist eine dichtbesiedelte Millionenmetropole und muss deshalb als Einheitsgemeinde betrachtet werden“, sagte Nonnemacher. Allein die Pendlerbewegungen sprächen gegen ein bezirksscharfes Vorgehen.

Nach dem Bad Saarower Helios-Klinikum gibt es nun auch am Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum einen Corona-Ausbruch. Neun Mitarbeiter wurden positiv getestet. Es gibt einen eingeschränkten Aufnahmestopp und ein Besuchsverbot.

Von Torsten Gellner und Ulrich Wangemann