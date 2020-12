Potsdam

Brandenburg hat angesichts weiter steigender Infektionszahlen andere Bundesländer vorsorglich um Hilfe gebeten. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) bat ihre Berliner Amtskollegin Dilek Kalayci ( SPD) darum, 50 Covid-19-Patienten in dem Notkrankenhaus am Messegelände zu übernehmen, die nicht auf der Intensivstation versorgt werden müssen.

„Uns stehen noch schwierige Zeiten bevor, weil mit einem erheblichem Ansteigen der Patientenzahlen zu rechnen ist, was uns an Kapazitätsgrenzen bringen kann“, sagte sie am Donnerstag bei einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses.

Das Notkrankenhaus am Messegelände war im Frühjahr eilig aufgebaut worden, wurde aber nicht in Betrieb genommen. Teile davon sollen als Impfzentrum fungieren. Auch die Berliner Charité sucht bereits nach Ausweichbetten und hat ebenfalls das Notkrankenhaus im Blick.

Die Zahl der Neuinfektionen ist am Donnerstag auf einen neuen Höchstwert von 1021 Fällen gestiegen. Eine Verlagerung von Patienten nach Sachsen sei nicht möglich, weil dort katastrophale Zustände herrschen. In drei Landkreisen sind die Inzidenzwerte über 600 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gestiegen. Dort würde deswegen über eine Abriegelung der Landkreise nachgedacht.

Kurz vor dem Katastrophenfall

Auch mit Sachsen-Anhalt will Brandenburg über die Aufnahme von Covid-19-Patienten verhandeln, so Nonnemacher. Einige Landräte im Süden Brandenburgs seien kurz davor, den Katastrophenfall auszurufen.

Sie habe Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci ( SPD) gebeten, 50 Covid-19-Patienten aus Brandenburg im Notkrankenhaus am Messegelände zu übernehmen, die nicht auf der Intensivstation versorgt werden müssten. Wann das Notklinikum öffne, sei unklar. Außerdem werde Brandenburg voraussichtlich Sachsen-Anhalt um Bettenkapazitäten für Patienten bitten. Sachsen komme nicht infrage, weil die Lage dort katastrophal sei.

Land sucht freiwillige Helfer

Das Berliner Corona-Notkrankenhaus sollte ursprünglich zum Ende des Jahres abgebaut werden. Das ist inzwischen vom Tisch. Das Messegelände wird noch mindestens bis Ende Mai von der Gesundheitsverwaltung genutzt.

Da immer mehr Krankenhäuser und Pflegeheime in Brandenburg an Grenzen geraten, hat Brandenburg nun an freiwillige Helfer appelliert, die Einrichtungen bei den Schnelltests zu unterstützen. „Weil die Personaldecke in den Einrichtungen durch Ausfälle eng ist und der Fokus unbedingt weiter auf einer guten Versorgung von Bewohnerinnen und Bewohnern liegen muss, rufen wir auch Freiwillige auf, Pflegeheime zu unterstützen“, sagte Nonnemacher. In jedem vierten Pflegeheim in Brandenburg gibt es inzwischen Corona-Fälle.

