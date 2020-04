Corona: Brandenburger Abiturienten müssen Desinfektionsmittel selbst mitbringen

Potsdam

Brandenburg Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) hält an der Durchführung der Abiturprüfungen in diesem Jahr fest, auch wenn der reguläre Schulbetrieb nach den Osterferien (20. April) nicht wieder anläuft.

„Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob die Schulen während des Prüfungszeitraums wieder geöffnet oder weiter geschlossen sind“, schreibt Ernst in einem Brief an die Prüflinge. „Trotzdem setzen wir alles daran, und werden Sie auch unterstützen, damit Sie die allgemeine Hochschulreife in diesem Schuljahr erreichen können und ihr Abitur bundesweit anerkannt wird.“

Mundschutz wird nicht verteilt

Sie sei überzeugt davon, dass die Entscheidung, die Prüfung durchzuführen, richtige sei. „Sie ist gut vorbereitet, und diese Prüfung sollten Ihnen nicht vorenthalten werden“, so Ernst. . Brandenburgs Schulen können auch auf die Nachschreibetermine zurückgreifen. Die Mehrzahl der Schulen hat sich laut Ernst aber dazu entschlossen, die regulären Termine zu nutzen. Die betroffenen Schüler seien über die Termine bereits informiert.

Lesen Sie auch:Das sind die Abiturtermine 2020 in Brandenburg

Für den Fall, dass die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Epidemie in Brandenburg am 20. April noch nicht aufgehoben und die Schulen noch keinen Unterricht durchführen, sollen die Prüfungen unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden.

Mit Mundschutz und Desinfektionsmittel werden die Schulen aber nicht ausgestattet. Darum müssten sie sich selbst kümmern, heißt es. Den Abiturienten sei es selbstverständlich erlaubt, eigenes Desinfektionsmittel mitzubringen. Die Schulen seien angehalten, für ausreichend Seife und Einmalhandtücher zu sorgen.

Lehrer sollen Handschuhe tragen

Die Lehrer sollen beim Verteilen der Prüfungsunterlagen Handschuhe tragen und den Mindestabstand von anderthalb Metern zu den Schülern zu waren. Auch untereinander sind die anderthalb Meter Abstand Pflicht. Das hat Folgen für die Raumnutzung: So soll das ganze Schulgebäude für die Prüfung genutzt werden, von den Klassenzimmern über die Aula bis zur Turnhalle.

Selbst außerhalb des Schulgeländes könnten Prüfungsräume bereitgestellt werden, heißt es. In einem etwa 60 m² großen Klassenzimmer sollen sich laut Ernst maximal vier bis fünf Abiturienten plus ein Lehrer befinden.

Die Schüler wiederum werden gebeten, möglichst einzeln anzureisen und sich in Bussen weit auseinander zu setzen. Sie sollen in Gruppen eingeteilt und unterschiedliche Einlasszeiten erhalten, damit sie gestaffelt und nicht alle auf einmal in der Schule erscheinen. Ernst appellierte an die Schüler, nur zur Prüfung zu erscheinen, wenn sie sich gesund fühlen. Da es schwierig ist, in diesen Zeiten ein ärztliches Attest zu bekommen, soll ausnahmsweise als Entschuldigung von der Prüfung eine schriftliche Entschuldigung ausreichen.

Von Torsten Gellner