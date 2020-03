Corona: Brandenburger Ehepaar strandet mit Wohnmobil in Portugal

Potsdam

Es hätte ein schöner Urlaub an Portugals Südküste werden sollen und wurde stattdessen zum Fiasko. Zum ersten Mal wollten Birgit und Klaus Wagner aus Blankenfelde-Mahlow ( Teltow-Fläming) in diesem Jahr mit ihrem Wohnmobil in Portugal überwintern, die Sonne und den Strand der Algarve genießen.

Stattdessen saßen sie fest – und konnten sich erst nach Tagen auf den Heimweg machen. Weil auch Spanien wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Grenze zu Portugal geschlossen hat, kommen die Wagners nicht mehr vor und zurück – und schon gar nicht nach Hause. „Wir haben schon mehrmals versucht über die Grenze und nach Spanien zu kommen. Die haben uns aber jedes Mal abgewiesen“, sagt Birgit Wagner am Donnerstagmorgen. Auch eine reine Durchreise quer durchs Land und direkt nach Deutschland sei nicht möglich gewesen.

Campingplatz schließt auch – Ehepaar kampiert am Straßenrand

Das größte Problem aber ist: Ihr vorheriger Campingplatz lässt die beiden Brandenburger, die mit Hund und Katze unterwegs sind, nicht wieder auf den Platz – der wurde längst ebenfalls wegen der Coronakrise geschlossen. Seitdem stehen die Wagners in der Wildnis in Portugal und wissen nicht wohin. „Eine Toilette haben wir im Wohnmobil. Aber wir können die ja nirgendwo entsorgen“, sagt Birgit Wagner. Das Ehepaar ist in dieser Zeit mit den Nerven am Ende.

Vor allem, weil sich einfach keine Lösung abzeichnet. Bereits am Mittwoch hatte Bundesaußenminister Heiko Maas ( SPD) angekündigt, alle gestrandeten Urlauber mit eigenen Flugzeugen nach Hause zurückzuholen. Die ersten Maschinen starteten noch am selben Tag. Doch die Wagners können ihr Wohnmobil nicht einfach zurücklassen. „Das sind ja Werte. Das Geld für das Wohnmobil haben wir uns hart erarbeitet. Wir wüssten gar nicht, wie wir es sichern sollen. Außerdem haben wir noch einen Hund und eine Katze dabei“, sagt Birgit Wagner.

Auswärtiges Amt ist überlastet – und kann nur bedingt helfen

Um doch noch zeitnah zurück nach Brandenburg zu kommen, versucht das Ehepaar viel, ruft auch das Auswärtige Amt an. „Die nette Dame vom Auswärtigen Amt hat uns am Telefon aber nur geraten, uns ein Hotelzimmer zu suchen. Das hat nicht wirklich geholfen“, sagt Birgit Wagner. Die beiden verstehen, dass auch die Mitarbeiter des Amtes mit der derzeitigen Situation wahrscheinlich überlastet sind.

Doch sie verstehen nicht, warum sie nicht eine Durchfahrtsgenehmigung für Spanien und die anderen Länder auf dem Heimweg bekommen können. Es seien doch auch viele andere Wohnmobilfahrer im Ausland gestrandet, sagt die 60-Jährige. „Wir würden schnurtracks auf die Autobahn und nach Hause fahren. Wir würden nirgendwo abbiegen – ganz bestimmt. Wir wollen nur nach Hause.“

Wegen Corona: Odyssee , aber mit Happy End

Denn dass sie schnell nach Hause kommen, ist wichtig. In Brandenburg sitzt die 95-jährige Mutter von Klaus Wagner. Aktuell ist sie nur provisorisch für die Krise versorgt. Deswegen atmen beide tief durch, als sie am Donnerstagnachmittag doch noch an der Grenze durchgelassen werden. Auf einmal dürfen sie passieren, müssen nur ein Formular mit ihren Kontaktdaten ausfüllen, damit sie im Notfall erreichbar sind. Seitdem sind sie unterwegs: endlich auf dem Heimweg, nach einer Odyssee, die doch eigentlich nur ein schöner Urlaub an Portugals Südküste werden sollte.

Von Ansgar Nehls