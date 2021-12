Potsdam

Weil immer mehr Krankenhäuser in Brandenburg wegen der steigenden Zahl von Covid-19-Fällen an die Belastungsgrenze stoßen, verschärft Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) die Vorgaben für die Kliniken.

Die Krankenhäuser müssen mindestens 20 Prozent auf den Normalstationen und 30 Prozent der Intensivbetten mit Beatmungsgeräten für Corona-Patienten freihalten. Damit wird eine bereits seit 24. November geltende Allgemeinverfügung nachgeschärft, nach der die Kliniken zunächst 10 Prozent der Betten auf der Normal- und 15 Prozent jener auf der Intensivstation für Corona-Fälle blocken mussten.

Wichtig dabei: Die Freihaltevorgaben beziehen sich jeweils auf die tatsächlich betreibbaren Betten, also für jene, für die im Ernstfall auch das nötige Personal zur Verfügung steht.

Patienten brauchen künstliche Lunge

Krankenhäuser dürfen planbare Aufnahmen, Operationen und Eingriffe damit nur unter der Voraussetzung durchführen, dass die festgelegten Freihaltekapazitäten eingehalten werden, hieß es am Mittwoch aus dem Gesundheitsministerium.

Hintergrund: Die Betten werden immer knapper in Brandenburg. Vergangenen Freitag mussten erstmals fünf Corona-Intensivpatienten aus Brandenburg nach Berlin verlegt werden. Weitere acht Corona-Patienten wurden Anfang dieser Woche nach Berlin verlegt, um weil für deren Behandlung einen Anschluss an eine künstliche Lunge nötig war.

Nonnemacher erwartet extreme Belastungsprobe

„Die Lage in den Krankenhäusern ist überall sehr angespannt. Und wir wissen, dass die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer COVID-19-Erkrankung stationär versorgt werden müssen, dem Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz zwei bis drei Wochen später folgt. Die nächsten Wochen werden eine extreme Belastungsprobe“, sagte Nonnemacher.

Derzeit seien 60 Prozent der aktuell betreibbaren Intensivbetten in Brandenburg durch Nicht-Covid-Patienten belegt. Der Anteil der intensivpflichtigen Corona-Patienten an der Zahl der aktuell tatsächlich betreibbaren Intensivbetten (ITS) liegt landesweit bei 24,8 Prozent.

Aktuell werden 810 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon befinden sich 182 in intensivmedizinischer Behandlung. Vor vier Wochen waren es insgesamt 329 Patienten, die mit COVID-19 stationär versorgt werden mussten, davon 51 intensivmedizinisch.

Von Torsten Gellner