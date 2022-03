Potsdam

Der Brandenburger Landeselternrat drängt auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen in den Schulen – und zwar zunächst im Grundschulbereich. „Die rigide Maskenpflicht in den Schulen am Vormittag scheitert an der Realität des Lebens am Nachmittag“, teilte Elternsprecher René Mertens am Mittwoch mit.

Die Kinder hätten als „schwächste Mitglieder unserer Gesellschafft von Anbeginn der Pandemie viel Verantwortung für die Allgemeinheit übernommen“, hieß es. „Sie leiden, gerade in Grundschulen, massiv unter der Maskenpflicht.“

Koalition ringt um Kompromiss

Die Landesregierung will sich am Donnerstag über eine neue Corona-Verordnung verständigen; weitreichende Lockerungen sind nicht geplant. SPD, CDU und Grüne sind sich aber nicht einig. Während die CDU auf ein Ende der Maskenpflicht in den Schulen drängt und ein Ende der 3G-Regel für Hotels und Gaststätten fordert, mahnen die Grünen zur Vorsicht.

Nun deutet sich nach Informationen der Deutschen Presseagentur ein Kompromiss an: Demnach würde die 3G-Regel bei körpernahen Dienstleitungen wie Friseuren und in Hotels fallen. Die Maskenpflicht in Schulen sowie die 3G-Regel in Gaststätten würden aber weiter gelten – mit Zutritt nur für geimpfte und genesene Gäste oder solche mit negativem Test.

Der Elternrat verwies auf die Probleme beim Erlernen der Lautbildung, die durch das Tragen der Masken im Unterricht stark eingeschränkt sei. Deswegen müsse man in den Grundschulen mit Lockerungen beginnen und den Kindern zu ihrem Recht auf Bildung zu verhelfen.

Von MAZ-Online/gel