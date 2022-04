Potsdam

Nach Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg plant nun auch Brandenburg eine sogenannte Hotspot-Regel für Landkreise, die von der Corona-Pandemie besonders schwer betroffen sind. Das Kabinett verständigte sich am Dienstag auf vier Warnwerte, um festzustellen, ob noch eine Überlastung des Gesundheitssystems droht.

Derzeit sei die Entwicklung in Brandenburg „relativ günstig“, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). „Wir liegen auf dem zweitbesten Platz, was die Sieben-Tage-Inzidenz angeht“, sagte sie. Die Inzidenz lag am Dienstag bei 1016,5 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das Saarland hat derzeit mit 2078,2 die höchste Inzidenz, Berlin mit 814,4 die niedrigste.

Vier Warnwerte entscheiden über Hotspot

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist einer von vier Schwellenwerten, anhand derer die Corona-Lage künftig beurteilt werden soll. Eine Inzidenz von mehr als 2000 wird demnach als kritisch angesehen.

Damit eine Hotspot-Regel mit schärferen Maßnahmen in Kraft tritt, müssen drei von vier Schwellenwerten überschritten sein, erklärte Nonnemacher.

Beobachtet wird dazu die Hospitalisierungsinzidenz. Der Warnwert liegt bei 7,5 stationären Covid-Fällen pro 100.000 Einwohnern (aktuell: 5,89).

Dritter Hotspot-Warnwert ist eine Intensivbettenauslastung von mehr als 20 Prozent (aktuell: 8,9 Prozent).

Schließlich fließt in die Beurteilung der Lage noch die absolute Zahl aller Corona-Fälle in Brandenburgs Kliniken ein. Als Schwellenwert gilt hier die Zahl von 1000 Fällen. Ein derart hoher Wert sei auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle erreicht worden, als Patienten nach Berlin und Sachen-Anhalt verlegt werden mussten, erklärte Nonnemacher. Derzeit gibt es in Brandenburgs Krankenhäusern 615 Covid-Infizierte, wovon aber die Mehrzahl nicht wegen Corona behandelt wird.

Landtag soll Hotspot-Strategie verabschieden

Wenn drei der vier Warnwerte erreicht werden, werde man dem Landtag empfehlen, eine Hotspot-Strategie mit Eindämmungsmaßnahmen zu beschließen, so Nonnemacher. Welche das sein werden, müsse dann noch diskutiert werden.

Denkbar sind wieder Zutrittsbeschränkungen und eine Ausweitung der Maskenpflicht. Die Entscheidung liege aber beim Landtag, erklärte die Ministerin. Das Parlament müsse auch entscheiden, ob einzelne Landkreise oder das ganze Land zum Hotspot erklärt werden.

Landtag muss entscheiden

Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg hatten sich bisher als einzige Bundesländer zu Corona-Hotspots erklärt, um Schutzmaßnahmen verlängern zu können. In allen anderen Bundesländern gibt es seit dem Wochenende zum Beispiel keine Maskenpflicht mehr im Einzelhandel oder in Schulen, sondern nur noch im Öffentlichen Personennahverkehr und in Gesundheitseinrichtungen. Unabhängig davon können Unternehmen und Einrichtungen nach Hausrecht weiter Vorgaben machen.

Das geänderte Bundesinfektionsschutzgesetz lässt den Bundesländern die Möglichkeit, strengere Maßnahmen durchzusetzen, wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Dafür muss der Landtag zunächst eine regional kritische Lage feststellen.

Von Torsten Gellner