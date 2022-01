Potsdam

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) drängt trotz hoher Infektionszahlen auf eine Lockerung der Corona-Verordnung. Auch Brandenburg müsse seinen Teil dazu beitragen, dass das Vertrauen in die Corona-Maßnahmen nicht wegbreche, sagte Stübgen der MAZ und forderte, den Maßnahmenkatalog kritisch zu prüfen und zu entrümpeln.

„Für große Lockerungen ist noch nicht der Moment, aber wir müssen jetzt den Mut haben, all das zu streichen, was nicht entscheidend zur Pandemiebekämpfung beiträgt“, erklärte der Innenminister.

Öffnung des Einzelhandels für alle

Spielraum sieht er etwa bei der Gastronomie und im Einzelhandel. Einkaufen sollte bei einer FFP2-Maskenpflicht wieder für alle möglich sein. Die 2G-plus-Regel in der Gastronomie solle auf 2G abgemildert werden, die Testpflicht für Genesene und Geimpfte also entfallen.

Kritisch sieht Stübgen außerdem die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Hotspot-Regionen. „Wir sollten die nächtliche Ausgangssperre umgehend aufheben“, forderte Stübgen. „Unsere Maßnahmen gegen die Infektionswelle müssen helfen, aber sie müssen eben auch von der Bevölkerung mitgetragen und angewandt werden.“

Auch Polizei sieht Ausgangssperre kritisch

Inzwischen gelten oder drohen in fast allen Brandenburger Kreisen und kreisfreien Städten nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte. Bis auf Cottbus, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und Elbe-Elster liegen alle Kreise und Städte über einer Inzidenz von 750. Wenn dies drei Tage lang der Fall ist und der Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten über 10 Prozent liegt, gilt eine Ausgangssperre.

Innerhalb der Polizei stößt diese Regelung ebenfalls auf erhebliche Skepsis. Die Landesbeamten hätten derzeit genug mit Corona-Protesten zu tun, sagte Anita Kirsten, designierte Vorsitzende der Polizeigewerkschaft GdP, der MAZ. „Die Kollegen kommen nicht mehr aus den Stiefeln.“

„Halte Ausgangssperre für nicht durchsetzbar“

Sie hält die Ausgangssperren in dünn besiedelten Landstrichen wie der Prignitz für sinnlos, weil nicht kontrollierbar. „Wenn Politik eine Entscheidung fällt, muss sie auch durchsetzbar sein“, sagte sie. „Für mich steht zum Beispiel die Frage: Wer soll eine Ausgangssperre für Ungeimpfte von 22 bis 6 Uhr kontrollieren? Ich halte diese Ausgangssperre für nicht durchsetzbar. Sie weckt Erwartungen, die sie nicht erfüllen kann. Was nicht durchsetzbar ist, hat beim Bürger keine Wirkung“, sagte Kirsten.

Innenminister Stübgen warf der Bundesregierung bei der Corona-Politik Orientierungslosigkeit vor. Innerhalb weniger Tage habe die Ampel-Koalition „Millionen Deutsche vor den Kopf gestoßen“, so Stübgen. Genesenen und mit Johnson&Johnson-Geimpften seien quasi über Nacht die Rechte beschnitten worden, kritisierte der Minister. „Durch solch schlechte Politik drohen wir die Unterstützung der Bevölkerung im Kampf gegen die Pandemie zu verlieren“, sagte er.

Hohe Inzidenz, stabile Lage in den Kliniken

Brandenburg verzeichnete in der vergangenen Woche bundesweit den höchsten Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert hat sich binnen einer Woche fast verdoppelt und lag am Freitag bei 1.291,5 Fällen pro 100.000 Einwohner. Es ist von einer größeren Dunkelziffer auszugehen, da längst nicht mehr alle Infektionen durch Tests erfasst werden. In Krankenhäusern ist die Lage aber weiterhin weitgehend stabil. Der Anteil von Covid-Patienten an der Intensivbettenbelegung beträgt 11,7 Prozent.

In den Krankenhäusern ist die Lage trotz der hohen Zahlen aber weiter stabil. Die landesweite Hospitalisierungsrate (Zahl der Corona-Fälle in Kliniken pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) liegt bei 3,87 Prozent und damit etwas niedriger als Mitte der Woche. Stabil und deutlich niedriger als im November und Dezember ist auch die Quote der intensivpflichtigen Covid-Patienten. Sie machen derzeit einen Anteil von 11,7 Prozent der Intensivbetten aus.

Am größten Krankenhaus des Landes, am Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum, werden derzeit 24 Corona-Patienten auf den Normalstationen behandelt. „Auf der Intensivstation beobachten wir tatsächlich rückläufige Patientenzahlen. Zurzeit behandelt unser Team dort fünf schwerstkranke Corona-Patienten“, teilte Klinik-Sprecherin Anja Kabisch mit. Alle Patienten auf der Intensivstation seien ungeimpft.

„Wir stellen uns darauf ein, dass uns der Höhepunkt der Omikron-Welle Mitte Februar, also nach den Winterferien, erreicht“, sagte Kabisch. „Wir scheinen dem deutschlandweiten Trend aktuell eher hinterher zu laufen.“

Von Torsten Gellner