Corona: Justizministerin setzt Ersatzhaftstrafen im Gefängnis aus

Potsdam

In den Gefängnissen in Brandenburg gab es bislang noch keinen Coronafall. Damit das so lange wie möglich so bleibt, greift Justizministerin Susanne Hoffmann zu drastischen Maßnahmen. Die Ersatzfreiheitsstrafen werden für drei Monate ausgesetzt.

Zu Ersatzfreiheitsstrafen werden Menschen verurteilt, die sich massiv weigern Geldstrafen zu zahlen oder diese nicht zahlen können. Ihre Strafen fallen meist deutlich kürzer aus als die von regulären Insassen.

Entlassung von Menschen, die Ersatzfreiheitsstrafen absitzen

Nun werden vorerst keine Ladungen für Ersatzfreiheitsstrafen mehr ausgesprochen, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Schon ausgesprochene Ladungen verlieren ihre Gültigkeit. Und Menschen, die aktuell eine solche Strafe in einem Gefängnis absitzen, werden entlassen.

Lesen Sie auch: Corona im Liveblog: Alle wichtigen Informationen zur Ausbreitung und Eindämmung der Seuche in Brandenburg

Das soll helfen, die Infektionsgefahr für die Gefängnisse so gering wie möglich zu halten. Zur Zeit sitzen rund 150 Menschen mit Ersatzfreiheitsstrafen in den Justizvollzugsanstalten des Landes. Pro Monat gebe es aber rund 40 bis 50 Zu- und Abgänge. Durch die Aussetzung des Vollzugs werde eine entscheidende Fluktuation in den Gefängnissen beendet.

Maßnahmen zur „Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung“ in Justizvollzugsanstalten

„Diese vorbeugenden Maßnahmen sind perspektivisch zugleich Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in den Justizvollzugsanstalten für den Fall einer nicht auszuschließenden künftigen Infektion von Bediensteten und/oder Gefangenen mit dem Covid-19-Erreger“ heißt es in der Mitteilung.

Zusätzlich wurden die Besuche von Gefängnisinsassen eingeschränkt. Zur Zeit würden Trennscheiben angeschafft und installiert, die Besucher von den Häftlingen trennen. Bis das abgeschlossen ist, müssten Besuche vorerst verschoben werden. Im Anschluss sei es für einige Zeit nur noch nahen Familienangehörigen erlaubt, Insassen zu besuchen. Kinder haben vorübergehend kein Besuchsrecht mehr.

Von Ansgar Nehls