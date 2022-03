Potsdam

Die Kliniken in Brandenburg sehen sich derzeit mit zahlreichen Personalausfällen konfrontiert. Neben dem „normalen“ Krankheitsgeschehen für die Jahreszeit seien viele Mitarbeiter selbst an Corona erkrankt oder befänden sich in Quarantäne, erklärte Michael Jacob, Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg (LKB). „Die Kliniken schätzen die Lage derzeit als ernst bis sehr ernst ein“, sagte er.

In Brandenburg ist die Zahl neuer Corona-Infektionen am Sonntag deutlich zurückgegangen. Die Gesundheitsämter meldeten nur 764 neue Fälle, nachdem es am Samstag rund 6900 waren, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag hervorgeht. Aus den meisten Landkreisen und kreisfreien Städten fehlten jedoch Daten, da die Meldepflicht an Wochenenden aufgehoben wurde. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg lag bei 1485. Sie ging gegenüber der Vorwoche damit leicht zurück. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz meldete die Prignitz mit 2063, gefolgt von Elbe-Elster mit knapp 2041.

Deutliche Entlastung gegenüber Weihnachten

„Auch wir wünschen uns endlich Entspannung, aber leider ist die Lage in den Krankenhäusern noch immer sehr angespannt“, sagte LKB-Chef Jacob. Die Omikron-Variante habe die Situation aber deutlich verändert.

Die Inzidenzen seien landesweit weiter sehr hoch, allerdings sei die Zahl der Fälle auf den Intensivstationen weitgehend stabil. „Gegenüber Weihnachten ist das schon eine deutliche Entlastung auf den Intensivstationen, auf den Normalstationen verbleibt es stabil auf hohem Niveau“, erklärte er.

Eine Prognose, welche Belastung die hohen Inzidenzen mit zeitlicher Verzögerung für die Krankenhäuser bedeuten, sei schwierig, so Jacob. Vieles hänge davon ab, wie sich die Menschen verhalten und ob sie sich an die Corona-Maßnahmen halten.

Kliniken begrüßen Verlängerung der Maßnahmen

Jacob begrüßte, dass die Brandenburger Landesregierung die Corona-Maßnahmen noch einmal bis Anfang April verlängert hat. „Wir sollten in dieser Phase der Pandemie vorsichtig bleiben“, sagte er. „Die Infektionszahlen bewegen sich weiter auf einem sehr hohen Niveau. Das muss man sehr genau beobachten.“

Schwer einzuschätzen sei, wie sich die steigende Zahl ukrainischer Flüchtlinge auswirkt. In der Ukraine sei die Impfquote weitaus niedriger, auch Krankheiten wie Polio, Masern und Tuberkulose seien stärker verbreitet. Unter den Geflüchteten seien viele Ältere, die medizinische oder pflegerische Hilfe benötigten, so Jacob.

Von Torsten Gellner