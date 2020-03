Brandenburgs Corona-Rettungspaket nimmt erste Hürde – Hilfe für Freiberufler in Sicht

Potsdam

Das Rettungspaket in Höhe von 500 Millionen Euro, mit dem Brandenburg die gröbsten Folgen der Corona-Krise bewältigen will, hat seine erste Hürde genommen. Der Haushaltsausschuss hat am Donnerstag mit großer Mehrheit festgestellt, dass eine außergewöhnliche Notsituation vorliegt, und eine Empfehlung ausgesprochen, dass die Landesregierung Kredite in Höhe von einer halben Milliarde Euro aufnehmen darf.

Beide Beschlüsse sollen vom Landtag bei der Plenarsitzung Anfang April verabschiedet werden. Es ist eine Ermächtigung im Eiltempo, um die fragliche Summe möglichst rasch zur Verfügung zu stellen.

Auch Zuschüsse geplant

„Gerade für die vielen mittleren und kleinen Unternehmen, die Kulturschaffenden und auch für soziale Projekte ist es wichtig, dass ihnen bei Bedarf schnell und wirksam geholfen werden kann“, sagte der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Jörg Vogelsänger.

Soforthilfen für Unternehmen und Angehörige freier Berufe müssten jetzt dringend sichergestellt werden, ergänzte Steeven Bretz ( CDU). Hierfür seien zudem Mittel in Höhe von 7,5 Millionen Euro freigegeben, die sich insbesondere an Kleinstunternehmen, Solo-Selbstständige und Kulturschaffende richten sollen.

Thomas von Gizycki, finanzpolitischer Sprecher der Grünen, kündigte die Prüfung auch unkonventioneller Ideen zur Liquiditätssicherung von Unternehmen an, die durch die Krise in Not geraten sind. „Auch nichtrückzahlbare Zuschüsse dürfen in gewissem Umfang kein Tabu sein“, sagte er.

Lange : Neue Programme bis Mittwoch

Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) kündigte die Verabschiedung entsprechender Richtlinien an. Zum einen gehe es darum, Liquiditätsprobleme von Firmen und Selbständigen über Darlehen zu überbrücken. Zum anderen sei eine Richtlinie geplant, über die in Not geratene Unternehmen und Gewerbetreibende Zuschüssen beantragen können, also Finanzhilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Das ist insbesondere wichtig für Betriebe und Freiberufler ohne Finanzreserven, denen derzeit alle Einnahmen wegbrechen.

Derzeit liefen Abstimmungen mit dem Wirtschaftsministerium. Die Programme sollen voraussichtlich ab nächstem Mittwoch über die Investitionsbank des Landes abrufbar sein.

Reicht das Geld?

Die Aufnahme zusätzlicher Kredite wären eigentlich ein Verstoß gegen die seit 1. Januar geltende Schuldenbremse in der Landesverfassung. Sie sieht aber Ausnahmen in Notsituationen vor. Diese liegt nach Überzeugung der Mitglieder des Haushaltsausschuss vor.

Der geplante Rettungsschirm von 500 Millionen Euro könnte jedoch zur Bewältigung der Krise zu klein sein, darauf wiesen mehrere Abgeordnete hin. Derzeit wisse niemand, welche finanziellen Folgen die Pandemie habe und wie lange die Einschränkung des öffentlichen Lebens andauere, hieß es.

Von Torsten Gellner