Wann öffnen die Schulen wieder? Welche Klassenstufen können zuerst zurück in den Präsenzunterricht? Die Frage, die derzeit alle Eltern mit schulpflichtigen Kindern umtreibt, beschäftigte am Donnerstag den Brandenburger Landtag. Zumindest ist seit Donnerstag klar, dass sich nach dem Ende der Winterferien erst mal nichts ändert.

Die Schulen werden nach den Winterferien noch nicht wieder sofort in den Präsenzunterricht zurückkehren, stellte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag im Landtag klar. "Wir hatten alle gehofft, dass wir aufgrund der Entwicklung der Infektionszahlen das Signal geben können, dass die Grundschulen nach den Winterferien wieder öffnen können. Wir können diese Entscheidung aber nicht treffen. Darüber werden wir die Schulen heute auch informieren", sagte sie. Sie begründete die Entscheidung mit der ungeklärten Gefahr, die von den Virusmutationen ausgehe. Bei einem viel ansteckenderen Virus sei auch klar, dass man Inzidenzwerte neu bewerten müsse.

Schulen sollen „zeitnah“ informiert werden

Die Schulen würden „zeitnah“ darüber informiert, wenn das Ministerium gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium zu einer anderen Bewertung komme.

Die Winterferien dauern vom 1. bis zum 6. Februar. Seit Anfang Januar lernen die Schüler in Brandenburg im Fernunterricht von zu Hause, ausgenommen sind die Abschlussklassen und die Förderschulen mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Nach Angaben von Ernst nutzen etwa 13 Prozent der Schüler und der Kinder in den Horten die Notbetreuung.

Mehr Auswahl bei den Abituraufgaben

Laut Ernst sollen, sofern es die Situation zulasse, zunächst die Grundschulen wieder öffnen - und zwar im Wechselmodell. Dies soll aber nicht allein auf der Grundlage eines Inzidenzwertes entschieden werden.

An dem Terminen für die Abiturprüfungen will Brandenburg anders als Berlin festhalten. Um auf die widrigen Umstände der Corona-Pandemie zu reagieren, sollen die Schulen aber in diesem Jahr eine zusätzliche Abituraufgabe erhalten. Sie können dann eine Ausgabe aussortieren, wenn sie ein Themengebiet betrifft, das in diesem oder im vorigen Schuljahr wegen der Schulschließung nicht richtig vermittelt werden konnte.

Von Torsten Gellner