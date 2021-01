Potsdam

In Brandenburg wurde erstmals die mutierte Variante B.1.1.7 des Coronavirus nachgewiesen, und zwar bei einem Mann aus dem Landkreis Spree-Neiße. Er befindet sich seit dem 26. Januar 2021 in Isolation, wie das Gesundheitsministerium soeben mitteilte. Die Mutante wurde am Donnerstag im neuen virologischen Referenzlabor für Genomsequenzierung am Carl-Thiem-Klinikum (CTK) nachgewiesen. Dabei handelt es sich um die britische Mutation, die als deutlich ansteckender gilt. Alle notwendigen Maßnahmen, unter anderem Quarantäneanordnungen sowie Kontaktnachverfolgungen, wurden sofort eingeleitet.

Laut Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sei es nur nur eine Frage der Zeit gewesen, bis die britische oder südafrikanische Mutation auch in Brandenburg nachgewiesen werde. „Jetzt kommt es darauf an, dass alle Kontakte der infizierten Person so schnell wie möglich ermittelt werden und umgehend in Quarantäne kommen", sagte sie. Da die britische Variante deutlich ansteckender sei, seien die bisherigen Erfolge beim Eindämmen des Coronavirus in Gefahr.

Mikrobiologin: „Kommt nicht überraschend“

Der Mann, bei dem die B.1.1.7-Variante nachgewiesen wurde, sei in einer „verschärften“ Quarantäne; das Gesundheitsamt habe eine intensive Suche nach Kontaktpersonen veranlasst. „Dieser Nachweis kommt nicht überraschend“, sagte Heidrun Peltroche, Chefärztin der Mikrobiologie am Cottbuser Klinikum. „Aber es muss reagiert werden, damit die Weiterverbreitung in der Region verhindert wird, da diese Variante nach bisherigen Erkenntnissen ansteckender ist.“

Der Landrat von Spree-Neiße, Harald Altekrüger, bat die Bürger, besonnen zu reagieren: „Unser Gesundheitsamt hat sofort die Kontaktnachverfolgung aufgenommen und wird unverzüglich alle Kontaktpersonen testen und isolieren“, sagte er.

Systematische Suche hat begonnen

Brandenburg hat erst Anfang der Woche mit der systematischen Suche nach der Mutation begonnen. Am Cottbuser Klinikum wird dazu ein Referenzlabor für die aufwändige Genomsequenzierung eingerichtet, das vom Land mit 529.000 Euro unterstützt wird. Die Sequenzierung findet in Kooperation mit der Technischen Hochschule Wildau statt. Um das Virus nachweisen zu können, muss eine Virenprobe aufwändig untersucht werden. Herkömmliche PCR-Tests können nur zeigen, ob eine Person infiziert ist, nicht aber, mit welcher Variante.

Seit Anfang dieser Woche werden am Cottbuser Klinikum positive Covid-19-PCR-Nachweise auf das Vorliegen der britischen Virus-Variante kontrolliert. Bisher wurden 73 Proben darauf untersucht. In einer Probe war die UK-Variante B.1.1.7 nachweisbar, teilte das Ministerium mit.

Proben aus ganz Brandenburg werden untersucht

In etwa zwei Wochen werde das Referenzlabor am Klinikum in größerem Maßstab Proben aus ganz Brandenburg auf mögliche Mutationen des SarsCoV2-Virus analysieren können. Auch das Potsdamer Klinikum Ernst-von-Bergmann untersucht seit voriger Woche auf Eigeninitiative Proben auf Virusmutationen.

Nach einer neuen Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums müssen mindestens fünf Prozent aller positiven Covid-19-PCR-Nachweise auf Virus-Varianten untersucht werden. Ziel der Analysen ist es, Kenntnisse über eine mögliche Ausbreitung der Corona-Mutationen zu erhalten.

Von Torsten Gellner