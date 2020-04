Sechs Liter Desinfektionsmittel vom Amt – für ein ganzes Heim

Potsdam

Die Sorge sitzt hierzulande tief bei vielen Altenpflegern. Sind ihre Einrichtungen auf einen Corona-Ausbruch vorbereitet? Norbert Fröhndrich, Geschäftsführer des Senioren- und Pflegezentrums Brandenburg in Brandenburg/Havel, über den Stand der Vorbereitungen.

Sie haben einen Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) und seine brandenburgische Kollegin Ursula Nonnemacher (Grüne) geschrieben. Sie sind aufgebracht – warum?

Norbert Fröhndrich: Weil ich nach drei Wochen Corona-Krise erfahren muss, dass die Pflege nicht im Fokus der Politik stand und jetzt erst langsam hinein rückt. Das ist für mich völlig unverständlich. Wir pflegen und betreuen die Risikogruppe Nummer eins. Bedenken Sie: In Deutschland gibt es 3,6 Millionen pflegebedürftige Menschen. Wir fühlten uns hilflos, deshalb habe ich geschrieben.

Wie groß ist die Gefahr, dass das Coronavirus in brandenburgische Altenpflegeeinrichtungen eindringt und hohe Opfer fordert?

Diese Gefahr ist immer groß in Institutionen, in denen Menschen zusammen leben und aus und ein gehen. Deshalb haben wir ein Besuchsverbot für die stationären Einrichtungen erlassen. Das wurde übrigens vom Gesundheitsministerium konterkariert. In der Ermächtigungsverordnung heißt es: Ausnahmen sind zugelassen. Wir machen diese Ausnahmen aber nicht.

Wie schützen Sie Ihre Belegschaft und Bewohner vor einer Infektion?

Uns kommt zugute, dass wir sehr viele Jahre schon in diesem Krisenmodus gearbeitet haben. Damit meine ich nicht nur Unterfinanzierung und schlechten Personalschlüssel. Wir mussten regelmäßig mit Infektionskrankheiten umgehen: Grippe, Norovirus oder multirestistente Erreger (Krankenhauskeime – die Red.). Den Start der Infektionswelle konnten wir deshalb relativ gut meistern, denn unsere normalen hygienischen Prozeduren liefen sofort ab: Handhygiene, Flächenreinigung, Kittel und Mundschutz für bestimmte Fälle. Wir hatten auch in der Vergangenheit kleinere Quarantänefälle, wenn jemand mit einer Infektion aus der Klinik kam. Wenn der Aufwand aber größer wird, stehen wir am Abgrund. Vor allem, weil wir das Personal nicht haben.

Haben Sie denn noch genug Masken, Kittel und Desinfektionsmittel?

Nein, haben wir nicht. Wir haben einer Aktion gestartet. Eine Mitarbeiterin unserer Wäscherei näht Mund- und Nasenschutz, Mitarbeiter, Rentner und Familienmitglieder ebenfalls. Das heißt: Wir haben etliche hundert Masken. Aber versorgt werden wir relativ schlecht. Ein Bewohner kam mit Corona-Infektion aus dem Krankenhaus zurück. Daraufhin hat man uns hundert Masken gegeben, 30 Kittel und sechs Liter Hand-Desinfektionsmittel – für ungefähr 270 Mitarbeiter und 420 pflegebedürftige Menschen.

Wie geht es dem Bewohner?

Er liegt im Klinikum und fühlt sich – toi,toi,toi – ganz gut. Er ist 92 Jahre alt. Wir haben auf eigene Kosten alle 19 Pfleger, die mit ihm zu tun hatten, testen lassen. Ein Mitarbeiter war positiv. Er befindet sich jetzt zu Hause in 14-tägiger Quarantäne. In solchen Momenten rutscht einem schon das Herz in die Hose. Man denkt: Was mache ich, wenn 50 Prozent der Getesteten positiv sind?

Was machen Ihre Bewohner den ganzen Tag auf den Zimmern?

Man bleibt auf den Zimmern und auf dem Flur, den ein oder anderen fährt die Betreuungskraft auch nach draußen in unseren Park. Die Bewohner sind gar nicht so unruhig – das sind eher die Angehörigen. Unsere Bewohner nehmen die Situation an und wollen sie meistern, viele sind sehr souverän. Im Schnitt sind sie 85 Jahre alt, haben als Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebt und Lebenserfahrung gesammelt. Nach dem Krieg haben sie dieses Land wieder aufgebaut und unseren Wohlstand geschaffen. Jetzt erfahren sie, dass der Staat sie schützen soll, aber nicht in der Lage ist, für die Mitarbeiter genug Masken zu besorgen. Es ist ein Unding in meinen Augen. Wir müssen bedenken, was diese Menschen für diesen Staat gegeben haben.

Das Landesamt für Gesundheit und Versorgung rät, Pflegerkollegen, die im Ruhestand sind, als Aushilfe zu rekrutieren, um bei Personalengpässen auszuhelfen. Das sind ja auch ältere Leute – was halten Sie von dem Vorschlag?

Überhaupt nichts. Diese Leute haben sich wahrlich ihren Ruhestand verdient. Schon vor der Corona-Krise hat nicht einer dieser Ex-Kollegen das Angebot angenommen, bei uns als geringfügig Beschäftigter etwas dazu zu verdienen. Was aber schwerer wiegt: Sie sind selbst Teil der Risikogruppe. Ich wäre nie darauf gekommen, so etwas vorzuschlagen – es ist eine völlig unrealistische Idee.

Sie haben auch einen ambulanten Dienst. Das sind Pfleger, die von einem Patienten zum nächsten über Land fahren. Wie statten Sie die aus, wo doch die vielen Kontakte ein Risiko darstellen?

Sie erhalten das Notwendigste: Den Mundschutz müssen sie zwei- oder dreimal tragen. Wir haben nicht mehr Material.

Was erwarten Sie von der Politik?

Die Vorschläge, die Bayerns Regierungschef Markus Söder ( CSU) gemacht hat, sind gut: Einen Bonus von 500 Euro und kostenloses Essen in den Einrichtungen. Als Zeichen der Wertschätzung bin ich absolut dafür. Ich wünsche mir vor allem klare Regelungen zu den Ausfällen und Mehraufwendungen, die wir als Betreiber der Einrichtungen haben. Unsere beiden Tagespflege-Einrichtungen etwa sind geschlossen. Im Gesetz ist von einem Abstimmungsbedarf mehrerer Stellen die Rede. Es ist wie immer: in anderen Bereichen der Wirtschaft ist das Geld schon geflossen, die Pflege muss warten. Es muss zügig rechtliche Verbindlichkeit geben. So möchte ich Tablet-Computer besorgen, damit die Bewohner Kontakt zur Außenwelt halten können. Weiter brauchen wir kleine Sportgeräte auf den Zimmern. Alles dreht sich derzeit um große Wirtschaftsunternehmen, Landwirtschaft, Hotel- und Gaststättengewerbe. Das befremdet, verunsichert und irritiert alle in der altenpflege Tätigen. Es scheint, dass andere in den vergangenen Jahren erfolgreicher Lobbyarbeit betrieben haben.

Erwarten Sie, dass nach der Krise die Pflege eine höhere Wertschätzung und Aufmerksamkeit genießt?

Ich erwarte und fordere, dass nach der Krise endlich das umgesetzt wird, was wir seit 20 Jahren fordern. Das fängt bei einer einheitlichen Bezahlung an. Es kann doch nicht sein, dass Brandenburger Altenpfleger 30 Jahre nach der Wende 30 Prozent weniger Gehalt bekommen als ihre Kollegen in Bayern. Sie machen die gleiche Arbeit, teilweise ist sogar der Personalschlüssel bei uns ungünstiger. Auch der Mindestlohn ist noch unterschiedlich. Das ist eigentlich nicht vorstellbar. Außerdem muss die Zuteilung von Personal sich endlich daran orientieren, welche Pflege und Betreuung die Menschen tatsächlich benötigen. Unser Personalschlüssel scheint mir hingegen an den Prinzipien von Henry Ford ausgerichtet zu sein. Wir haben ein Zeittakt-System. Man arbeitet Klienten ab, rennt von einem Zimmer ins nächste. Allerdings habe ich eine Befürchtung: Wenn die Bewohner, Angehörigen und wir, die freien Träger, nicht mehr Druck machen, wird die Pflege wieder schnell aus dem Blickfeld geraten. Ich bin nicht sehr optimistisch.

Von Ulrich Wangemann