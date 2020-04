Potsdam

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat am Freitag ein Thesenpapier mit dem Titel „ Coronavirus-Pandemie – Gesundheitsrelevante Maßnahmen“ veröffentlicht. Es will eine Antwort auf die Frage geben, wie nach dem Ende der Osterferien eine schrittweise Normalisierung des öffentlichen Lebens in Deutschland gelingen könnte. Die beteiligten Wissenschaftler –21 Mediziner, Virologen, Biologen und Chemiker – konzentrieren sich auf drei Empfehlungen, die wir hier in gekürzter Form dokumentieren.

Mund-Nasen-Schutz flächendeckend nutzen

Da sich eine große Zahl unerkannt Erkrankter ohne Symptome im öffentlichen Raum bewegt, schützt ein Mund-NasenSchutz andere Menschen, verringert damit die Ausbreitung der Infektion und senkt somit mittelbar das Risiko, sich selbst anzustecken. Ein Mund-Nasen-Schutz dient eingeschränkt auch unmittelbar dem Eigenschutz. Eine schrittweise Lockerung der Einschränkungen sollte daher mit dem flächendeckenden Tragen von Mund-Nasen-Schutz einhergehen. FFP2- und FFP3-Masken sollten weiterhin dem medizinischen Bereich, der Pflege und besonderen Berufsgruppen vorbehalten sein.

App für die Identifizierung von Infizierten und ihrer Kontaktpersonen

Schnellstmöglich sollten digitale Werkzeuge wie eine entsprechende App für Mobiltelefone verfügbar gemacht werden, in denen Personen freiwillig und unter Einhaltung von Datenschutz sowie Persönlichkeitsrechten anonym diese Daten teilen. Diese nach einem definierten Zeitraum (zum Beispiel maximal vier Wochen) zu löschenden Daten sind für zielgenaue Maßnahmen wie die Informierung potentiell gefährdeter Personen unentbehrlich.

Testkapazitäten massiv ausweiten

Die Testkapazitäten in Deutschland auf eine akute Infektion wurden inzwischen auf über 350.000 Tests pro Woche erhöht. Sie sollten, zum Beispiel durch neue validierte Schnelltests, weiter ausgebaut werden, um möglichst gezielt breit testen zu können. Damit können Ausbreitungsherde besser eingegrenzt und Quarantänemaßnahmen passgenau verhängt werden.

Zur Erhöhung der Testkapazität könnten für eine Überbrückungszeit auch veterinärmedizinische Untersuchungseinrichtungen und weitere Forschungsinstitutionen einbezogen werden. Darüber hinaus müssen Antikörpertests validiert, etabliert und hinsichtlich ihrer Kapazitäten ausgebaut werden.

Darüber hinaus sollte eine repräsentativ ausgewählter Teil der Bevölkerung auf akute Infektionen und Immunität getestet werden, so die Autoren. Dies sei die Voraussetzung „für eine realistische Abschätzung der epidemiologischen Situation“ in Deutschland. Auf Basis dieser Daten ließen sich „auch regional angepasste Maßnahmen entwickeln“.

Von Thorsten Keller