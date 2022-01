Potsdam

Noch läuft der Schulalltag in Brandenburg vergleichsweise normal – oder was man in Zeiten von Corona eben inzwischen als normal empfindet. Die Schulen sind geöffnet, wegen der aufgehobenen Präsenzpflicht steht es Eltern frei, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Drei Tests müssen die Schülerinnen und Schüler pro Woche machen, um ins Klassenzimmer zu dürfen, wo in allen Jahrgangsstufen Maskenpflicht herrscht.

Zuletzt stiegen die Quarantäne-Fälle und die Zahl positiver Testergebnisse aber an. Und dieser Trend dürfte sich wegen der hoch-infektiösen Omikron-Variante in den nächsten Wochen rasant verstärken. Wie kann der Unterrichtsbetrieb aufrecht erhalten werden, wenn immer mehr Pädagogen und Schüler erkranken oder in die häusliche Quarantäne müssen? Das Bildungsministerin hat am Freitag die Schulen über den Omikron-Notfallplan informiert.

Der Plan hat drei Stufen – je nach Ausbreitung des Infektionsgeschehens. „Wir geben den Schulen hiermit den notwendigen Rahmen um mit gesteigerten Krankheitsquoten der Lehrkräfte gut umzugehen“, sagt Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) dazu. „Im Zentrum stehen die Möglichkeiten der jeweiligen Schule.“

Stufe 1: Regelbetrieb

Das ist der momentane Status. Es sind nur wenige Lehrerinnen und Lehrer erkrankt oder in Quarantäne. Das Personal kann mehr oder weniger uneingeschränkt eingesetzt werden. Der Plan von Bildungsministerin Ernst sieht vor, dass der Präsenzunterricht in diesem Fall in allen Jahrgangsstufen in vollem Umfang, also einschließlich zusätzlicher Unterrichtsangebote, stattfindet.

Stufe 2: eingeschränkter Regelbetrieb

Wenn die Krankheitsfälle und Quarantäne-Anordnungen unter den Lehrkräften zunehmen, wird der Unterricht an den betroffenen Schulen neu organisiert. Es bleibt bei Präsenzunterricht, aber man geht an den Stundenplan. Der Unterricht soll in allen Jahrgangsstufen nach Kontingentstundentafel erteilt werden, heißt es.

Das heißt: Alle zusätzlichen Unterrichtsangebote wie Teilungsunterricht, Wahl- und Wahlpflicht, Leistungsdifferenzierung, Förderung, Gemeinsames Lernen oder Ganztagsangebote werden gestrichen. Das dafür vorgesehene Personal soll für die Gewährleistung des regulären Unterrichts herangezogen werden. Außerdem sollen alle Vertretungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden.

Lehrkräfte in Quarantäne, die arbeitsfähig sind, sollen weiter arbeiten. Sie sollen sich vornehmlich um die Betreuung der Schülerinnen und Schüler kümmern, die ebenfalls in Quarantäne sind und die gegebenenfalls zu Lerngruppen zusammengeschlossen werden.

Stufe 3: reduzierter Präsenzbetrieb

Das Ministerium will auch weitgehend am Präsenzunterricht festhalten, wenn der Einsatz des pädagogischen Personals pandemiebedingt stark eingeschränkt ist. Wann diese dritte Stufe des Notfallplans erreicht ist, soll durch die Schulämter festgestellt werden – das kann sich je nach Schule natürlich unterscheiden. Schulleiter sollen dem Schulamt anzeigen, wenn die Unterrichtsorganisation von Stufe zwei nicht mehr aufrecht erhalten werden kann.

Dann sollen sich die verbleibenden Lehrer auf Schwerpunktfächer konzentrieren.

Dieser Unterricht nach abgespecktem Stundenplan soll auf zwei Wochen befristet sein. Zwei Tage vor Ablauf der Frist prüft das Schulamt, ob der Notfall weiter anhält und der reduzierte Schulalltag für weitere zwei Wochen verlängert wird.

Auch in diesem Szenario sollen Lehrkräfte aus der Quarantäne heraus arbeiten und sich vorrangig um Lerngruppen kümmern, die ebenfalls vom Präsenzunterricht ausgeschlossen sind.

Mindestanforderung für Stufe 3

Ein Umschalten in ein Wechselmodell sieht der Notfallplan von Ministerin Ernst nicht vor. Stattdessen soll der Präsenzunterricht aufrecht erhalten werden. Dabei sollen für Stufe 3 folgende Mindestanforderungen gelten.

In der Primarstufe und der Sekundarstufe I (inklusive der Förderschulen) soll die in der Kontingentstundentafel ausgewiesene wöchentliche Anzahl von Unterrichtsstunden dem Gesamtumfang erteilt werden; Abweichungen bei einzelnen Fächern sind möglich. Der Schwerpunkt soll auf Mathematik und der Vermittlung sprachlicher Fähigkeiten liegen.

Der Unterricht für Übergangs- und Abschlussklassen genießt höchste Priorität. In der gymnasialen Oberstufe, auch am beruflichen Gymnasium und an Schulen des Zweiten Bildungswegs müssen die Mindestbelegungsverpflichtungen gemäß der Verordnung zur Gymnasialen Oberstufe erfüllt werden.

Von Torsten Gellner