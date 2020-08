Potsdam

Reisende können sich bei der Rückkehr nach Deutschland seit Ende Juli kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, ist dazu sogar verpflichtet. Doch wie laufen die entsprechenden Tests ab und können sich alle Flugreisenden an den Airports testen lassen?

Am Berliner Flughafen Tegel hatte es zuletzt einen Zwischenfall gegeben, der zu einer vorzeitigen Schließung der dortigen Corona-Teststelle gefühlt hatte. Der Grund: Eine Person habe einen Mitarbeiter der Teststelle angegriffen, weil ihr der Test verweigert worden war. Die Person habe keinen Anspruch auf das kostenfreie Angebot gehabt, hieß es.

Können sich wirklich alle Reiserückkehrer kostenlos auf das Coronavirus testen lassen?

Ja. Alle Tests bei der Rückkehr nach Deutschland kosten Reisende bis zu 72 Stunden nach der Einreise nichts – dabei ist es egal, aus welchem Land man kommt. Um nachzuweisen, dass man sich im Ausland aufgehalten hat, können verschiedene Unterlagen vorgelegt werden, etwa ein Boarding-Pass, ein Ticket oder eine Hotelrechnung. Finanziert werden die Tests zunächst von den gesetzlichen Krankenversicherungen, auch für Privatpatienten. Der Bund übernimmt die Kosten dann aber über einen schon besiegelten höheren Milliardenzuschuss an die Kassen.

Zwingend testen lassen müssen sich alle Reiserückkehrer, die sich zuvor in Risikogebieten aufgehalten haben.

Wo kann ich mich testen lassen?

Wer mit dem Auto, dem Bus, dem Schiff oder der Bahn einreist, kann sich direkt beim Hausarzt testen lassen. Hier muss vorab telefonisch ein Termin vereinbart werden. Flugreisende haben je nach Flughafen die Möglichkeit, sich direkt am Airport testen zu lassen. Alternativ können auch sie ihren Hausarzt oder – wenn vorhanden – ein Corona-Testzentrum aufsuchen.

Hat jeder Flugreisende Anspruch auf einen Test am Flughafen?

Nein. Zwingend am Flughafen muss sich testen lassen, wer aus einem Risikogebiet einreist. An den Flughäfen Schönefeld und Tegel gibt es dafür Corona-Teststellen, die von der Charité betrieben werden. Dort können sich Reiserückkehrer direkt nach ihrer Ankunft auf Covid-19 testen lassen.

Alle anderen Rückkehrer können sich auch in Corona-Testzentren oder – nach vorheriger Absprache – auch beim Hausarzt testen lassen.

Welche Regionen wurden von Deutschland als Risikogebiete eingestuft?

Maßgeblich ist die Liste des Robert-Koch-Institutes. Diese umfasst zahlreiche Länder, darunter seit dem 14. August auch das spanische Festland und die Balearen, die Kanaren sind von der Reisewarnung ausgenommen. Auch in anderen Ländern sind nur bestimmte Regionen betroffen, etwa in Bulgarien. Wichtig: Die Liste wird ständig aktualisiert und verändert.

Müssen Symptome vorliegen, um einen kostenlosen Test zu bekommen?

Nein. Reiserückkehrer können sich auch ohne Symptome kostenlos testen lassen. Niedergelassene Ärzte sind allerdings gesetzlich nicht dazu verpflichtet, vorsorgliche Corona-Tests bei Personen durchzuführen, die keine Symptome haben. Wer sich beim Hausarzt testen lassen möchte, sollte also unbedingt vorher dort anrufen. Alternativ kann man sich unter der Telefonnummer 116 117 informieren, wo man einen Corona-Test machen kann.

Welche Folgen hat ein positives bzw. negatives Testergebnis?

Ist der Corona-Test positiv, ist in jedem Fall eine zweiwöchige Quarantäne notwendig. In diesem Fall wird auch das zuständige Gesundheitsamt informiert. Ist der Test negativ, kann es aber dennoch sein, dass innerhalb der Inkubationszeit des Coronavirus eine Erkrankung erfolgt. Daher sollten sich Rückkehrer in jedem Fall bis 14 Tage nach Einreise auch weiterhin beobachten und bei Symptomen das zuständige Gesundheitsamt kontaktieren.

