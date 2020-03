Corona: Das sind die Termine für die Abiturprüfung in Brandenburg

Potsdam

Nachdem die Kultusministerkonferenz beschlossen hat, dass Schulabschlussprüfungen trotz Corona-Krise weiterhin stattfinden sollen, fragen sich viele Schüler und Eltern, wann die Prüfungen in Brandenburg stattfinden sollen.

Brandenburg und Berlin haben laut Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) schon in der vergangenen Woche die Terminmöglichkeiten für die Abiturprüfungen in Berlin und Brandenburg der besonderen Situation angepasst. Neben den Hauptterminen könnten auch gleich die Nachschreibtermine für die Abiturprüfung genutzt werden. Die Entscheidung treffen die jeweiligen Schulleitungen.

Das Ministerium stellt klar: Die Prüfungen können auch in geschlossenen Schulen stattfinden, sollten die Schulschließungen länger andauern. Folgende Termine stehen zur Auswahl, wie aus einem Bericht des Ministeriums an den Bildungsausschuss hervorgeht.

Geografie, Geschichte, Politische Bildung: Haupttermin (HT): 20.04.2020. Erster zentraler Nachschreibetermin (NT1): 18.05.2020. Zweiter Nachschreibetermin (NT2): 29.05.2020

Biologie, Chemie, Physik:HT: 22.04.2020. NT1: 20.05.2020. NT2: 03.06.2020

Englisch: HT: 24.04.2020. NT1: 15.05.2020. NT2: 05.06.2020

Französisch:HT: 28.04.2020. NT1: 27.05.2020. NT2: 09.06.2020

Deutsch: HT: 30.04.2020. NT1: 13.05.2020. NT2: 02.06.2020

Mathematik: HT: 05.05.2020. NT1: 25.05.2020 . NT2: 08.06.2020

Am zweiten Nachschreibetermin können Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die zum Haupt- und ersten Nachschreibetermin erkrankt waren oder aus mit dem Corona-Virus verbundenen Gründen (z. B. Quarantäne) an den ersten beiden Prüfungsterminen nicht teilnehmen konnten.

Auch Quarantänezeiten berücksichtigt

Die Termine des zweiten Nachschreibetermins sind laut Ministerium so geplant, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Nachschreibetermin etwa zwei Wochen liegen. Das sei der definierte Zeitraum für eine mögliche Quarantäne von Schülerinnen und Schülern.

Damit werde gewährleistet, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, an einem der geplanten zentralen Nachschreibetermine teilzunehmen und den angestrebten Schulabschluss im Schuljahr 2019/2020 erreichen zu können.

Es sollen entsprechende Maßnahmen für die Durchführung der Prüfungen vorbereitet, um das gesundheitliche Risiko für Schüler und Lehrer zu minimieren. Das heißt: Die Tische werden in entsprechend großen Abständen zueinander aufgestellt.

Termine für Fachhochschulreife bleiben

Bei der Fachhochschulreifeprüfung soll an den verabredeten Terminen festgehalten werden. Die Prüfungen beginnen am 29.4. (Deutsch). Auch hier soll es in allen Fächern zwei Nachschreibetermine geben, die sich bis in den Juni hinziehen. Die Schulen müssen bis Ende März dem zuständigen Schulamt mitteilen, welcher der beiden Termine genutzt werden soll. Darüber werden die Prüflinge von ihrer Schule informiert.

Prüfungen nach der 10. Klasse verschieben sich

Die Prüfungen am Ende der 10. Jahrgangsstufe werden auf den jeweiligen zentralen Nachschreibetermin verschoben. Daneben wird es einen weiteren zentralen Nachschreibetermin geben. Deutschprüfung ist demnach am 13.5. (nicht am 21.4.) mit Nachholtermin am 3.6.

Mathematik wird vom 29.4. auf den 25.5. verschoben mit Nachholtermin am 8.6. Englisch findet am 27.5. statt mit Nachholtermin am 10.6.

80 Prozent der Schulen für Abi-Haupttermin

Eine Umfrage bei Brandenburgs Schulen hatte laut Ministerium ergeben, dass rund 80 Prozent aller Schulen die Haupttermine wahrnehmen wollen. Die Prüfungen beginnen ab dem 20. April 2020. Im laufenden Schuljahr nehmen knapp 10 000 Schülerinnen und Schüler an 149 Schulen mit gymnasialer Oberstufe, darunter Gymnasien, Gesamtschulen und beruflichen Gymnasien, an den Abiturprüfungen teil.

Von Torsten Gellner