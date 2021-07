Potsdam

Nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie rät die Bundesregierung seit dem 1. Juli nicht mehr grundsätzlich von touristischen Reisen ins Ausland ab. Auch die Reisewarnung für die mehr als 80 ganz oder teilweise als Corona-Risikogebiete eingestuften Staaten wird aufgehoben. Darunter ist die gesamte Türkei sowie Urlaubsgebiete in Spanien und Kroatien. Der Schritt ist wegen der rasanten Ausbreitung der Delta-Variante brisant.

Die Reisewarnung gilt künftig erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 („Hochinzidenzgebiete“) und für Gebiete, in denen sich gefährliche Virusvarianten stark verbreitet haben („Virusvariantengebiete“). Das sind weltweit noch 40 Länder. In Europa gibt es gar keine Hochinzidenzgebiete mehr. Nur Großbritannien, Portugal und Russland sind derzeit noch als Virusvariantengebiet eingestuft. Die komplette Liste des Robert-Koch-Instituts finden Sie hier – zuletzt aktualisiert wurde sie am 25. Juni.

Für 30 Länder - 26 EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz - gilt künftig folgende Regelung: Soweit sie nicht mehr als Risikogebiet eingestuft sind, wird in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amts nur noch „um besondere Vorsicht gebeten“. Ausgenommen sind einzelne Regionen in Spanien, Irland, Kroatien und Schweden.

Testpflicht für alle Flugpassagiere gilt weiterhin

Menschen, die mit dem Flugzeug nach einreisen, müssen grundsätzlich – unabhängig davon, wo sie sich aufgehalten haben – der Airline vor Abflug ein negatives Testergebnis vorlegen. Oder einen Impf- beziehungsweise Genesenennachweis.

Nach Reisen in ein normales Risikogebiet wird – das die wichtigste Neuerung – künftig keine Quarantäne fällig. Verpflichtend ist allerdings eine digitale Einreiseanmeldung. Die wird von den Fluggesellschaften und stichprobenartig auch von der Bundespolizei kontrolliert.

Ungeimpfte, die in einem Hochinzidenzgebiet Urlaub gemacht haben, müssen im Prinzip für 14 Tage in Quarantäne. Das „Freitesten“ ist frühestens fünf Tage nach der Einreise möglich werden. Nach Aufenthalt in Virusvariantengebieten dauert die Quarantäne generell 14 Tage – ohne Ausnahme, auch für Geimpfte.

In diese Kategorie fallen derzeit 16 Staaten weltweit, die meisten davon auf dem afrikanischen Kontinent: Botsuana, Brasilien, Großbritannien (mit Nordirland, Jersey, Guernsey und der Isle of Man), Indien, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Nepal, Portugal (inklusive Madeira, Porto Santo und Azoren), Russische Föderation, Sambia, Simbabwe, Südafrika, Swasiland und Uruguay.

Die Einreise-Regeln im europäischen Ausland auf einen Blick

Baltikum: Estland, Lettland und Litauen haben ihre Corona-Regeln stark gelockert, das öffentliche Leben hat sich weitgehend normalisiert. Wer von Deutschland oder aus anderen EU-Ländern einreist, muss sich registrieren. Nicht-Geimpfte müssen bei der Einreise in Lettland und Litauen einen negativen Corona-Test vorweisen.

Belgien: Einreisende aus Deutschland unterliegen keiner Test- oder Quarantänepflicht.

Dänemark: Dänemark stuft Deutschland als grünes Land ein, somit können Deutsche wieder in Dänemark Urlaub machen - auch, wenn sie noch nicht geimpft sind. An der Grenze müssen Reisende jedoch einen negativen Corona-Test vorzeigen.

Innerhalb Dänemarks gibt es kaum noch Beschränkungen: Geschäfte, Restaurants und Kneipen sind offen, Fitnessstudios, Museen und Kinos ebenso. Man muss auch keine Maske mehr tragen, abgesehen von Bus, Bahn oder Metro.

Frankreich: Für Reisende aus Deutschland und anderen Ländern reicht zur Einreise ein aktueller Schnelltest (wahlweise Impfnachweis). Geschäfte, Kinos, Schwimmbäder - in Frankreich sind viele Einrichtungen mit Hygienebestimmungen offen. Eine nächtliche Ausgangssperre gibt es nicht mehr, auch nicht die allgemeine Maskenpflicht im Freien.

Griechenland: Angesichts rückläufiger Fallzahlen hat Griechenland mittlerweile die meisten Corona-Auflagen abgeschafft. Die Maskenpflicht im Freien und das nächtliche Ausgangsverbot wurden aufgehoben. Besucher müssen vor der Einreise ihre Daten angeben und erhalten einen QR-Code zur Nachverfolgung. Außerdem müssen sie bei der Einreise einen negativen Schnelltest vorlegen oder voll geimpft sein. Das gilt auch für Kinder ab zwölf Jahren.

Hohe Hürden vor Reisen nach England, Schottland und Wales

Großbritannien: Für Einreisende vom europäischen Festland gibt es weiter hohe Hürden: In den meisten Fällen ist eine fünf- bis zehntägige Quarantäne notwendig. Vor der Einreise braucht man in jedem Fall einen negativen Test, außerdem müssen am zweiten und achten Tag nach der Einreise teure PCR-Tests gemacht werden. Ausnahmen für Geimpfte gibt es bislang nicht.

Italien: Die Regierung hat der Maskenpflicht im Freien ein Ende gesetzt. Wer das Land besucht, soll ein digitales Einreiseformular ausfüllen Italien nutzt den sogenannten Grünen Pass für die Einreise. Dieses digitale Zertifikat bekommen Menschen, die gegen Covid-19 geimpft sind, einen negativen Test oder eine Genesung nachweisen können.

Kroatien: Menschen, die aus einem Gebiet anreisen, das auf der wöchentlich aktualisierten Grünen Liste der EU-Behörde ECDC steht, können ohne Auflagen ins Land kommen. Dies gilt inzwischen für ganz Deutschland. Aus deutscher Sicht sind die Regionen Medimurje und Zadar Risikogebiete.

Malta: Im kleinsten EU-Land dürfen sich Geimpfte im Freien ohne Mund-Nasen-Schutz bewegen, wenn sie alleine oder zu zweit unterwegs sind. Ansonsten gilt die Maskenpflicht überall, außer an Stränden. Die Fallzahlen sind konstant niedrig, Bars, Restaurants und Kinos sind offen. Wer aus Deutschland nach Malta reist, braucht entweder den sogenannten Grünen Pass oder einen negativen PCR-Test.

Niederlande:  Deutsche können das Land ohne Einschränkung besuchen. Das öffentliche Leben läuft fast normal. Museen, Theater, Zoos und Kinos sind geöffnet. Das gilt auch für Restaurants und Geschäfte. Im Prinzip müssen auch keine Masken mehr getragen werden - Ausnahmen gelten für Busse, Bahnen und Flughäfen.

Norwegen: Norwegen verlangt von nicht Geimpften aus den meisten europäischen Ländern immer noch Tests und Quarantäne, auch von Deutschen. Das wird sich wahrscheinlich in Kürze ändern. Am Freitag will die Regierung in Oslo mitteilen, ob Deutschland als grünes Land eingestuft wird. Das würde bedeuten, dass ab dem 5. Juli an der Urlaub für Deutsche wieder möglich wäre. Allerdings müssen sich Besucher bei der Einreise testen und registrieren lassen.

Österreich: Beim Einkaufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und Museen muss noch ein einfacher Mund-Nasen-Schutz getragen werden, ansonsten ist die Maskenpflicht fast überall entfallen. Außerdem gibt es keine Sperrstunde mehr. Aber Achtung: Alle Freiheiten gelten nur für jene, die getestet, genesen oder geimpft sind. Das gilt auch für die Einreise, ausgenommen Kinder bis elf Jahre.

Polen-Besucher ohne Test oder Impfung müssen in Quarantäne

Polen: Im Nachbarland Brandenburgs sind Einkaufszentren, Hotels, Museen und Kunstgalerien unter Auflagen geöffnet. Restaurants dürfen in Außenbereichen Gäste bedienen, in Innenräumen gilt dies mit 75 Prozent Kapazität. Geimpfte werden bei den Kapazitätsbeschränkungen nicht mitgezählt - sie können also gegebenenfalls auf ein freies Hotelzimmer oder einen freien Tisch im Restaurant zählen. Bei der Einreise aus Deutschland und anderen EU-Ländern gilt eine Quarantänezeit von zehn Tagen. Dies gilt nicht für Reisende, die bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorlegen. Auch vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Quarantäne befreit.

Portugal: In Portugal hat sich die Lage stark verschlechtert. Das liegt vor allem an der Delta-Variante. In einigen Landesteilen soll sie schon 80 Prozent der Neuinfektionen ausmachen. Deutschland erklärte das beliebte Urlaubsland deshalb zum Virusvariantengebiet. Besucher aus Deutschland dürfen einreisen, müssen aber ab einem Alter von zwei Jahren (!!) einen negativen PCR- oder Antigentest vorlegen.

Schweden: Schweden hat keine Einschränkungen für Reisende aus Deutschland und anderen EU-Ländern, aber man muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Von Reisen in die Provinzen Kronoberg, Norrbotten und Värmland rät das Auswärtige Amt ab.

Schweiz: Abgesehen von der Maskenpflicht in Innenräumen ist in der Schweiz für Touristen inzwischen vieles wieder wie vor Corona. Nur Flugreisende, die weder geimpft noch genesen sind, brauchen vor der Einreise einen negativen Corona-Test und müssen Kontaktdaten hinterlegen. Das EU-Impfzertifikat wird anerkannt.

Auf Mallorca liegt die Inzidenz schon wieder über 50

Spanien: Die Pandemie-Lage bleibt relativ entspannt, allerdings steigen die Corona-Zahlen inzwischen wieder. In den bei Deutschen beliebten Urlaubsregionen wie den Balearen mit Mallorca oder den Kanaren liegt der Wert ebenfalls wieder über 50, also über dem Grenzwert, ab dem Deutschland von einem Risikogebiet ausgeht. Trotz dieser Entwicklung hat sich das Leben fast normalisiert. Auch die seit gut einem Jahr bestehende Maskenpflicht im Freien wurde weitgehend aufgehobe, ebenso die nächtliche Ausgangssperre. Touristen aus Deutschland können ohne Test oder Impfnachweis ins Land kommen. Als Risikogebiete stuft das RKI Andalusien, Navarra, Rioja und das Baskenland ein.

Tschechien: Die Einreise aus Deutschland, Österreich, Italien und einigen weiteren Ländern ist ohne Auflagen möglich. Bei der Übernachtung im Hotel muss ein Corona-Impfnachweis oder ein Negativtest vorgelegt werden.

Türkei: Wer aus Deutschland in die Türkei reisen will, braucht einen negativen Corona-Schnell- oder PCR-Test. Auch Geimpfte und Genesene können mit entsprechendem Nachweis einreisen. Die seit Monaten geltenden Ausgangsbeschränkungen wurden vollständig aufgehoben, von denen Touristen waren aber ohnehin ausgenommen. Es gilt weiterhin eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit.

Zypern: Zypern hat die meisten Corona-Maßnahmen aufgehoben. Im Freien muss keine Maske mehr getragen werden, auch das nächtliche Ausgangsverbot wurde abgeschafft. Um sich frei bewegen zu können, benötigen Touristen den „Cyprus Flight Pass“. Er wird vor der Einreise online beantragt und sollte während des Urlaubs stets mitgeführt werden. Zur Einreise benötigen die Gäste einen negativen Corona-Test. Alternativ müssen sie eine erste Impfung nachweisen, die mindestens drei Wochen zurückliegt.

Von Thorsten Keller