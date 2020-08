Berlin

In Berlin dürfen Gegner von Corona-Eindämmungsmaßnahmen heute nun doch demonstrieren. Das Berliner Verwaltungsgericht hob das vom Berliner Senat ausgesprochene Verbot der Veranstaltung am Freitag auf. Es begründete die Entscheidung damit, dass keine „unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ vorliege. Mund-Nasen-Schutz muss nicht getragen werden auf der Demo. Allerdings müssen die Veranstalter Gitter aufstellen, um „Personenballung“ zu vermeiden. Aus Sicht des Gerichts sind genügend Ordner eingeteilt, um die Einhaltung von Abstandsregeln durchzusetzen.

Die Polizei legte am Freitagnachmittag Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ( OVG) ein, wie ein Gerichtssprecher sagte. Die Begründung der Polizei werde noch bis 18.30 Uhr nachgereicht, hieß es. Dann erhalten die Veranstalter der Demonstration noch einmal Gelegenheit zu einer kurzen Stellungnahme. Voraussichtlich will das OVG noch am Freitagabend seine Entscheidung verkünden.

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik kündigte an, die Polizei werde in jedem Fall „sehr zügig“ räumen“, sollten sich die Demonstranten nicht an die Auflagen halten.

Polizeipräsidentin ruft zu Gewaltlosigkeit auf

Slowik rief angesichts des aufgeheizten Streits um die Demonstration zu Gewaltfreiheit auf: „Es gibt nichts, was Gewalt legitimieren kann.“ 3000 Polizisten sollen bereitstehen, 1000 davon kommen aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Maximal 30 000 Demonstranten erwartet Slowik.

„Ich mache mir aus Sicht der Polizei große Sorgen, dass es eskaliert“, sagte am Freitag der Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Brandenburg, Andreas Schuster. Bei der Demonstration am vergangenen Samstag in Berlin hätten die Teilnehmer reihenweise gegen die Auflagen verstoßen. Im Netz gebe es Gewaltaufrufe. Für Polizisten sei die „Situation extrem schwierig: Wir können ja die Leute nicht in ihre Züge zurückdrängen – jeder Stuttgarter hat das Recht, sich Berlin anzuschauen“, sagte der Gewerkschafter.

Mehr als 5000 Demos angemeldet

Organisator ist die Initiative Querdenken 711. Sie plant einen langen Demonstrationszug ab 11.00 Uhr durch Berlin-Mitte: von der Friedrichstraße zur Straße des 17. Juni. Dort soll ab 15.30 eine Kundgebung stattfinden, angemeldet sind rund 22 000 Menschen. Sollte das Verbot doch noch von einem Gericht bestätigt werden, will die Polizei den Bereich zwischen Brandenburger Tor, Großem Stern, Bundeskanzleramt und Reichstag mit aufgestellten Gittern weiträumig absperren.

Keine große Rolle spielen aus Sicht der Polizei mehr als 5000 weitere Anmeldungen zu Demonstrationen, die nach dem Verbot und Protesten im Internet erfolgte. Da seien vor allem „Ersatzveranstaltungen“, die von einem möglichen Verbot genauso betroffen wären, so die Polizei.

Zur Teilnahme an der Berliner Demo hatte aufseiten der rechtsextremen Szene alles aufgerufen, was Rang und Namen in Deutschland hat. Die NPD ist dabei, die Splitterparteien „III. Weg“, der Neue-Rechte-Vordenker Götz Kubitscheck, der rechtsextreme Rapper Chris Ares, Szene-Versand-Plattformen und ein Ex-Mitglied der verbotenen Band „Landser“. Von den im Potsdamer Landtag vertretenen Parteien wirbt allein die AfD für die Corona- Kundgebung. Etliche Regional-Gliederungen der Partei posteten den Slogan: „Wir fahren nach Berlin!“

Bis zum Abend war noch unklar, ob der Senat in nächsthöherer Instanz doch noch das Verbot durchzusetzen versucht. Ein Sprecher des Innensenators hatte dies angedeutet.

Von Andreas Rabenstein und Ulrich Wangemann