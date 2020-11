Potsdam

Es wurde höchste Zeit: Eine Sondersitzung des Landtags zu dem bevorstehenden neuen Lockdown war überfällig. Auch wenn das Parlament nichts beschließen konnte und die Verordnung zum Zeitpunkt der Debatte im Prinzip schon beschlossene Sache war: Die Debatte selbst war wichtig.

Es wurde gestritten, es wurde argumentiert, es wurde deutlich, dass es den Abgeordneten überwiegend um die Sache ging, nicht um Inszenierung. Und die Sache ist ernst.

Die dritte Welle kommt bestimmt – und dann?

Zu Beginn der Pandemie, als das Virus und seine Ausbreitung noch nicht gut abgeschätzt werden konnten, war es völlig richtig, dass die Regierung schnell Beschlüsse fasste. Wenn Gefahr im Verzug ist, kann man nicht auf eine parlamentarische Expertenanhörung warten. Jetzt aber zeichnet sich ab, dass wir noch eine Weile mit dem Virus werden leben müssen. Deswegen müssen die Landtage mit ins Boot geholt werden, wenn es zum Beispiel im Frühjahr um die absehbare dritte Welle geht.

Viele der getroffenen Maßnahmen – was darf offen bleiben, was nicht? – wirken willkürlich. Sie sind aber das Ergebnis von Abwägungen, die hinter geschlossenen Türen getroffen wurden. Wer der Gesellschaft so viel abverlangt, muss solche Fragen künftig auf offener Bühne verhandeln. Die Parlamente sind dafür nicht der schlechteste Platz.

Von Torsten Gellner