Potsdam

Brandenburgs Jugendämter mussten im vergangenen Jahr deutlich häufiger wegen Vernachlässigungen und Kindeswohlgefährdung aktiv werden. 8.075 Brandenburger Kinder und Jugendliche waren betroffen, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. In Berlin waren es sogar 18.471. Das war ein Fallanstieg in Brandenburg um 18 Prozent, in Berlin um 8 Prozent gegenüber 2019.

Bei 19 Prozent der betroffenen Brandenburger Kinder und Jugendlichen lag eine akute oder eine latente Gefährdung vor und in 31 Prozent der Fälle wurde zwar keine Gefährdung ermittelt, aber es bestand Hilfebedarf, hieß es.

Körperlich misshandelt

In weit über der Hälfte (2.143) der Brandenburger Fälle wurden die Kinder und Jugendlichen vernachlässigt. Anzeichen für körperliche Misshandlungen wurden in 595 (15 Prozent) angegeben. In 1027 Fällen waren die Kinder Opfer psychischer Misshandlungen. In 161 Fällen waren sie sexueller Gewalt ausgesetzt.

686 Berliner und 350 Brandenburger Kinder oder Jugendliche wurden von den Jugendämtern in Obhut genommen. In 1 254 Fällen in Berlin und 487 Fällen in Brandenburg musste das Familiengericht angerufen werden, hieß es.

Von MAZOnline