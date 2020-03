Potsdam

Die Deutsche Bahn reagiert auf die Coronavirus-Krise und dünnt ihren Nahverkehr aus – auch in Berlin und Brandenburg. Wir geben einen Überblick, welche Bahnen nur noch eingeschränkt fahren, und welche Züge komplett entfallen.

Woidke widerspricht dem VBB : Keine Einschränkungen im Zugverkehr

Für die Regionalzüge in Berlin und Brandenburg wird ein Notfahrplan vorbereitet. Das teilten die Länder und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ( VBB) am Montagmittag mit. Wann er in Kraft gesetzt werde, sei aber noch offen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) erklärte allerdings am Montagabend, es würden keine Zugverbindungen abbestellt, der ÖPNV in Brandenburg werde also nicht runtergefahren. Das sei Konsens zwischen dem Land, sowie den Landräten und Oberbürgermeistern.

Dazu hätten Berlin und Brandenburg am Montag auch Gespräche mit der Bahn geführt, sagte er. „Wir haben mit Berlin deutlich gemacht, dass die Züge von uns nicht abbestellt werden. Das heißt, wir bezahlen weiter für die Züge. Und die Bahn hat uns versichert, dass sie, solange es irgendwie funktioniert, die Züge auch weiter laufen lässt."

Komplett eingestellt ist der grenzüberschreitende Bahnverkehr nach Polen. Betroffen davon sind in Brandenburg die RB 91 von Frankfurt (Oder) über Rzepin nach Zielona Gora und die RB 93 von Forst ( Spree-Neiße) nach Tuplice.

Die Züge der Linie RE/RB 66 von Berlin-Gesundbrunnen nach Szczecin Glowny/ Stettin enden in Tantow ( Uckermark). Komplett eingestellt wird der sogenannte Kulturzug zwischen Berlin-Lichtenberg und Wroclaw/ Breslau. Im Fernverkehr ist zudem der Eurocity von Berlin nach Warschau betroffen.

Diese Einschränkungen gelten laut Bahn voraussichtlich bis übernächsten Sonntag, 29. März.

Auch die Grenze zu Tschechien ist dicht. Deswegen fahren Eurocity-Züge von Hamburg via Berlin/ Dresden nach Prag derzeit nicht. Die Bahn lässt daher zwischen Hamburg und Berlin in Ludwigslust ( Mecklenburg-Vorpommern) und Wittenberge ( Prignitz) ICE-Züge halten, die normalerweise dort durchfahren würden.

Normalbetrieb bei der BVG

Die Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG) rechnen vor dem Hintergrund der Coronakrise mit spürbar sinkenden Fahrgastzahlen. „Wir merken, dass es weniger wird“, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken. „Bis jetzt fahren wir aber ohne Einschränkungen nach dem ganz normalen Fahrplan.“

Wie sich die Situation weiterentwickele, etwa wenn sämtliche Berliner Schulen geschlossen seien, bleibe abzuwarten. „Dann muss das Land Berlin über mögliche Einschränkungen entscheiden.“ Bislang sind bei der BVG erst zwei Fälle bekannt, bei denen sich Mitarbeiter mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben.

Bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt das VBB-Infocenter. Telefonisch ist es unter 030/25414141 zu erreichen. Oder per Mail unter info@vbb.de.

Ständig aktualisierte Infos zur Situation im Bahnverkehr gibt es unter bahn.de/aktuell

