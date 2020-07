Potsdam

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg kamen bei der Corona-Epidemie bislang am glimpflichsten davon. Wie eine Auswertung der Krankenkasse AOK zeigt, ließen sich pro 100.000 Einwohner in Brandenburg nur 231 Menschen wegen einer Covid-19-Infektion krankschreiben. In MV waren es nur 157. Die mit Abstand meisten Corona-Krankschreibungen gab es in Baden-Württemberg mit 721 pro 100.000 Einwohner.

In Berlin und Brandenburg erkrankten berufstätige Frauen rund 50 Prozent häufiger an Covid-19 als berufstätige Männer. Der „Geschlechter-Gap“ bei den Covid-19-Krankschreibungen ist in Berlin und Brandenburg noch etwas stärker ausgeprägt als im Bundesdurchschnitt.

Altenpflegerinnen und Erzieher stark gefährdet

Die AOK-Studie fußt auf einer Stichprobe von rund 55.000 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Dabei zeigt sich: In der Top 10 der Berufe mit dem höchsten Infektionsrisiko finden sich ausschließlich Gesundheitsberufe. Der Frauenanteil unter den Covid-19-Infizierten liegt in diesen zehn Berufen im Schnitt bei 77 Prozent.

Covid-19-Erkrankten

Covid-19

Am höchsten liegt der Anteil derbei den Altenpflegerinnen, gefolgt von Krankenpflegerinnen und medizinischen Fachangestellten. Die Beschäftigten dieser Berufsgruppen erkrankten rund zweieinhalbmal häufiger anals die Durchschnitts-Beschäftigten. Lediglich bei den Beschäftigten im Rettungsdienst auf Platz sechs infizierten sich mehr Männer als Frauen.

Auch Erzieherinnen infizieren sich überdurchschnittlich häufig. Bei Kassiererinnen zeigte die Maskenpflicht im Einzelhandel offenbar Wirkung – sie erkrankten trotz vieler Kontakte nur rund 10 Prozent häufiger als der Durchschnitt, heißt es.

