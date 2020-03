Corona: Wie sich Brandenburger Händler in der Krise behelfen

Potsdam

Text Hans-Peter Zahn lacht bitter, wenn man ihn fragt, wie viele Monate er mit seinem Blumenhandel in der aktuellen Corona-Krise noch durchhalten kann. „Monate? Es geht um die nächsten 14 Tage wenn kein Geld fließt“, sagt Zahn am Telefon. Fünf Läden betreibt er in Brandenburg/Havel mit der ganzen Familie. Sein Großvater schon hat den Betrieb vor mehr als 80 Jahren gegründet. Seine Mutter hat ihn direkt nach der Wende wieder aufgebaut – mit einem Campingtisch und selbstgefertigten Blumengestecken auf dem Wochenmarkt.

Und jetzt musste Zahn die 24 Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken – alles wegen Corona. „Wir haben für 10.000 Euro Ware eingekauft. Eigentlich wäre bei uns jetzt Hauptsaison“, sagt der 53-Jährige. Stattdessen sind die Läden dicht und die Mitarbeiter zu Hause. Für zwei oder drei Personen gibt es noch Arbeit. Denn um zumindest etwas Umsatz zu machen, liefern die Zahns ihre Blumen in Brandenburg/Havel nun aus. „Nach kurzzeitiger mentaler Lähmung, Tränen und vielen schlaflosen Nächten, möchten wir weiter für Sie da sein – allerdings anders als bisher“, schreibt Elisabeth Zahn auf dem Facebook-Account des Blumenhandels.

MAZ-Aktion „Zusammen stark“ bündelt Angebote von lokalen Händlern

Doch damit dieses Angebot auch genutzt werden kann, braucht es Kunden, die diese Möglichkeit überhaupt kennen. Nicht nur bei den Zahns, sondern bei vielen kleinen und mittelgroßen Läden aus Brandenburg, die vor ganz ähnlichen existenziellen Problemen stehen.

Viele haben ihr Geschäft in der Krise mittlerweile auf Bestell- und Lieferservice umgestellt und mittlerweile mehr als 150 Händler in der Region haben sich bei der MAZ-Aktion „Zusammen Stark“ eintragen lassen. „Wir freuen uns über jede Bestellung“, schreibt Elisabeth Zahn dort. Die Internetseite macht nicht mehr, als genau diese Angebote zu bündeln und aufzulisten. Lokale Geschäfte können ihre Leistungen kostenlos eintragen und Brandenburger können erfahren, wie sie vor Ort helfen und unterstützen können. Ganz simpel – und hoffentlich hilfreich.

So können Sie Geschäften, Gastronomen und Händlern gerade helfen Die Möglichkeiten sind vielseitig: Einige Restaurants verkaufen jetzt Gutscheine, die die Kunden in besseren Zeiten einlösen können. Andere haben kurzfristig einen Abhol- oder Lieferservice auf die Beine gestellt, damit sie ihre Kunden weiter erreichen können. Andere sind einfach auf Spenden angewiesen, um jetzt nicht in den Konkurs zu rutschen. Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen, welche Geschäfte, Restaurants, Cafés, Einzelhändler, Freiberufler, etc. in Ihrer Region jetzt Hilfe brauchen – und wie Sie diese leisten können.

Die Sorgen sind groß bei den Händlern

Denn die Sorgen sind groß. Nicht nur bei den Zahns. Auch bei Anna Heimann, die in der Potsdamer Innenstadt den „KinderSchuhLaden“ betreibt. Mit ihrem Geschäft ist sie praktisch bankrott – da geht es ihr nicht anders als so vielen anderen Ladenbetreibern. „Im Januar und Februar gehen die Umsätze bei uns zurück. Dafür haben wir Rücklagen. Aber auf den März setzen wir – uns fehlen einfach die Umsätze“. Auch sie hat mit einer Mitarbeiterin einen Lieferdienst für die Schuhe und Kindermode organisiert und sich bei der MAZ-Aktion eingetragen.

Im Laden wechselt sie sich nun mit ihrer Angestellten ab, damit sie sich im Zweifelsfall nicht gegenseitig anstecken. Denn die beiden wollen ihre Kunden auch in dieser Situation so gut wie möglich beraten. Auf der Seite des Ladens hat Heimann ein Video eingestellt, in dem sie zeigt, wie Eltern die Füße ihrer Kinder zu Hause mit Papier, Lineal und Bleistift ausmessen können – damit die bestellten Schuhe hinterher auch wirklich passen. Das funktioniere gut, sagt Heimann. Die Eltern messen daheim und geben die Werte per Telefon an das Geschäft durch. „Und ich laufe dann hier durch den Laden, gucke, welcher Schuh passen könnte und mache im Anschluss das Paket fertig“, sagt Heimann. Die Bestellung fährt sie mit ihrer Angestellten selbst aus.

Heimann : „Es zählt jetzt wirklich jeder Schuh“

Es sind diese kleinen Tricks, mit denen sich Kaufleute in Brandenburg/Havel, Potsdam und der ganzen Region in der Krise so gut es geht behelfen. Doch es seien die Kunden, die jetzt dringend gebraucht würden und helfen könnten. „Es gibt viele Menschen, die jetzt zu Hause sitzen und sagen: Okay, dieses Mal bestelle ich beim großen Onlinehändler. Aber beim nächsten Mal komme ich dann wieder zu euch“, sagt Heimann. „Aber es zählt jetzt wirklich jeder Schuh. Wenn keiner mehr beim kleinen Laden kauft, sieht die Stadt hinterher nicht mehr so aus wie vorher“.

Heimann und auch Blumenhändler Zahn haben natürlich schon Anträge geschrieben und sich für die Soforthilfen gemeldet, die die Landesregierung zur Verfügung gestellt hat. Doch wann das Geld kommt, ist noch nicht klar. „Das dauert sicher noch ein bisschen“, sagt Zahn. „Aber so lange sind wir halt in der Schwebe und können nicht planen“. Zahn hat zudem schon andere Sorgen. Er weiß nicht, wann und wie er in den kommenden Wochen noch beliefert wird. Viele Großhändler haben selbst Probleme. Doch wie Anna Heimann aus Potsdam will auch er nicht aufgeben: „Es hilft ja nichts, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken“.

Von Ansgar Nehls