Corona: Diese Hürden stehen einer baldigen Öffnung der Schulen im Weg

Potsdam

Wie schwer der Spagat ist, den Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) derzeit bewältigen muss, zeigt die Absage eines Wohlfühltermins: Am 2. Juni wollten Ernst und Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) besonders engagierte Pädagogen mit dem brandenburgischen Lehrerpreis auszeichnen. Die Verleihung wurde jetzt abgesagt – wegen der Corona-Pandemie und mit schwerem Herzen, wie Ernst betonte. „Die Gesundheit aller hat oberste Priorität und geht vor“, begründete sie die Absage.

Zugleich arbeitet das Ministerium an einem Plan, wie die Schule in den nächsten Wochen wieder weitergehen kann. Wenn es um die Rückkehr von rund 244.000 Schülern und 20.000 Lehrern in den Unterricht geht, wird die Ministerin sicher an ihren Worten gemessen werden.

Anzeige

Lehrer warnen vor riskanten Manövern

Günther Fuchs jedenfalls will die Ministerin bei den Planungen auf dem Weg zum Präsenzunterricht beim Wort nehmen: Der Gesundheitsschutz der Lehrkräfte müsse absolute Priorität haben, sagt der Landeschef der Lehrergewerkschaft GEW. Er warnt: Wer Schulen und Kitas zu rasch öffne, setze die positive Entwicklung im Kampf gegen die Pandemie aufs Spiel.

Die Vorschläge der Wissenschafts-Akademie Leopoldina, zunächst die Grund- und weiterführende Schulen bis zur 10. Klasse wieder zu öffnen, hält er für nicht umsetzbar. Fuchs zählt auf, was alles geklärt noch geklärt werden muss: „Es müssen dabei Fragen nach einer veränderten Unterrichtsplanung, Raumaufteilung und der Gewährleistung der hygienischen Standards in den Kitas und Schulen beantwortet und deren Umsetzung sichergestellt werden“, sagt er.

Was ist mit den Schulbussen?

Schon die Frage der Schulbusse, in denen die Kinder täglich auf engem Raum beieinander sitzen, stelle ein „unlösbares Problem“ dar. „Ein sogenannter normaler Schulbetrieb wird bis zu den Sommerferien nicht möglich sein“, sagt der Lehrervertreter. Auch das nächste Schuljahr werde von der Corona-Krise geprägt sein, schätzt er.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Die Gewerkschaft fordert einen Stufenplan, bei dem die Grundschulen – mit Ausnahme der 6. Klasse – zunächst außen vor bleiben. Das hat auch das Robert-Koch-Institut empfohlen, weil ältere Schüler verantwortungsvoller mit den Abstandsregeln umgehen könnten. Allerdings müsse auch der Übergang von der Grundschule an die weiterführenden Schulen gewährleistet werden. Deswegen sollen dabei auch die 6. Jahrgangsstufen berücksichtigt werden, so Fuchs.

Elternrat macht Druck

In diesem Punkt sind sich Lehrer und Eltern einig. Auch René Mertens, Vorsitzender des Landeselternrats, hält es für sinnvoller, erst die älteren Schüler wieder vor Ort zu unterrichten. „Erklären Sie mal einem Zweitklässler, dass er nicht mit seinen Kumpels über den Schulhof tollen darf“, sagt er. In der Frage, wie schnell die Normalität an den Schulen Einzug halten soll, sind Eltern und Lehrer dagegen uneins.

Der Elternrat macht Druck, fordert mehr Tempo. Eine Übergangsphase bis zu den Sommerferien hält Mertens für überzogen. „Das muss natürlich alles verantwortungsvoll geschehen. Aber die Belastung der Eltern durch den Heimunterricht kommt an ihre Grenzen“, sagt er.

Kita-Eltern befürchten Benachteiligung

Auch Brandenburgs Kita-Elternbeirat sieht eine späte Wiedereröffnung von Kitas in der Corona-Krise kritisch. „Die Situation ist eh schon sehr angespannt bei vielen Eltern. Wenn das jetzt noch länger anhält, das werden einige finanziell nicht durchhalten“, sagt Danilo Fischbach, Sprecher des Landes- und Bundes-Kita-Elternbeirats.

Fischbach hält eine schrittweise Wiederaufnahme des Kita- und Schulbetriebes für nicht sinnvoll. Er befürchtet berufliche Nachteile bei Eltern, die derzeit zum Beispiel auf Jobsuche sind. „Dann heißt es, sie haben ein Kita-Kind, dann sind sie erstmal nicht voll einsetzbar - mit Schulkind aber schon.“ Das könne die Eltern zuzüglich finanziell belasten.

Woidke drückt auf die Bremse

So viel ist klar: Eine allzu rasche Rückkehr in den nächsten ein bis zwei Wochen in den vollen Schulbetrieb wird es nicht geben. Das macht auch Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) deutlich. Es müsse verhindert werden, dass in einigen Wochen noch schärfere Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus eingeführt werden müssten als bisher, sagt er. „Vielleicht können wir in einigen Wochen mit kleineren Gruppen von Schülern beginnen.“ Etwa ein Drittel der Schüler könnte in die Schulen gehen.

Förderschulen mit besonderen Problemen

Noch ungelöst ist außerdem sind die Frage, wie die Schüler mit besonderem Förderbedarf geschützt werden können. Sie gehören zu einer besonders verwundbaren Gruppe, worauf der Brandenburger Sonderpädagogik-Verband in einem Brief an Woidke und Ernst aufmerksam macht. Bei diesen Schülergruppen seien die Anforderungen an Mindestabstände nicht zu gewährleisten.

„Auch sind die Schülerinnen und Schüler selten in der Lage, eigenständig notwendige Hygienemaßnahmen zu realisieren“, heißt es in dem Brief. Ihre Bedürfnisse müssten bei den Planungen zur Rückkehr in den Schulbetrieb besonders berücksichtigt werden.

Lesen Sie auch:

Von Torsten Gellner