Corona: Diese Lockerungen plant Brandenburg

Potsdam

Nach einer Videokonferenz haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten auf eine schrittweise Lockerung der Alltagsbeschränkungen in der Corona-Krise geeinigt. Im Anschluss daran skizzierte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD), wie das Maßnahmenpaket in Brandenburg umgesetzt werden soll.

Woidke warnte vor überzogenen Erwartungen. Es sei gemeinsam mit den Brandenburgern viel erreicht worden, aber die Menschen müssten sich noch für eine ganze Weile auf Einschränkungen einstellen. „Normalität wird es erst wieder geben, wenn es einen Impfstoff gibt“, sagte er am Mittwochabend in Potsdam. „Wir wollen kleine Schritte unternehmen, um Bürgern mehr Freiheit zuzugestehen“, sagte er. Und so sollen die nächsten Schritte aussehen:

Anzeige

Schulen öffnen ab 4. Mai

Wie erwartet, werden die Schulen nach den Osterferien zunächst nicht gleich wieder öffnen. „Schulen bleiben weiter geschlossen“, sagte Woidke. „Ab dem 4. Mai soll es möglich sein, dass Schülerinnen und Schüler, die kurz vor einem Abschluss stehen, die Schule wieder besuchen“, sagte er. Das betrifft auch Schüler, die sich im Übergang von der Grund- auf eine weiterführende Schule befinden. Die Klassen sollen dafür verkleinert werden. Wie das gehen soll, müssen die Bildungsminister noch beraten.

Weitere MAZ+ Artikel

Schule sei allerdings nur unter strikten Regeln möglich. So müssten die Schüler die Abstandsregeln einhalten. Jede Schule müsse ein Hygienekonzept vorlegen. Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen der Abschlussklassen dieses Schuljahres sollen nach entsprechenden Vorbereitungen wieder stattfinden können. Für Brandenburg heißt das: Ab kommenden Montag sollen Abiturprüfungen durchgeführt werden – auch wenn einige Schüler dagegen rebellieren.

Abgesehen von den Abiturprüfungen, die kommende Woche starten, sollen Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen anderer Abschlussklassen nach entsprechenden Vorbereitungen ab dem 27. April wieder stattfinden können. Das betrifft laut Staatskanzlei die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen an Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien, die noch in diesem Jahr den Mittleren Abschluss erreichen wollen.

Notbetreuung in Kitas wird ausgeweitet

Kitas sollen vorerst weiter geschlossen bleiben, die bestehende Notbetreuung aber für weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausgeweitet werden. Wie das konkret aussehen soll, werde mit den zuständigen Kommunen abgestimmt.

Geschäfte ab kommendem Montag offen

Auch für den Handel sind Lockerungen vorgesehen. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern sollen auch in Brandenburg unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Dies wolle man im Gleichklang mit Berlin regeln, so Woidke. Er gehe davon aus, dass die Geschäfte ab dem 27. April wieder öffnen können.

Die Festlegung auf eine Größenordnung sei ein Mittel, um zu vermeiden, dass sofort wieder viele Menschen auf den Straßen in den Innenstädten unterwegs seien, erklärte Woidke. Unabhängig von der Verkaufsfläche sollen auch Auto-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen wieder öffnen können.

Friseure müssen aber noch bis zum 4. Mai warten, bis sie ihren Kunden wieder die Haare schneiden dürfen. Auch hierbei seien strenge Hygieneregeln zu beachten, betonte Woidke. Generell sollen Geschäfte nur unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen dürfen.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Gesundheitsministerin für mutigere Maßnahmen

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) machte deutlich, dass sie sich durchaus weitergehende Lockerungen hätte vorstellen können. Denn die bisher getroffenen Einschränkungen seien ein tiefer Eingriff für die Menschen, die auch negative Folgen hätten. Die häusliche Isolation könne zu Depressionen, Angstzuständen, häuslicher Gewalt oder Kindeswohlgefährdungen führen. „Man muss daher eine sorgfältige Abwägung treffen“, sagte Nonnemacher.

Mit dem Erfolg der Eindämmung zeigte sie sich höchst zufrieden: „Wir haben uns hier in Brandenburg gut vorbereitet“, sagte sie. Am 13. März habe es in Brandenburg noch 531 Intensivbetten mit Beatmungsplätzen gegeben. Diese Zahl sei inzwischen auf 837 Plätze erhöht worden. „Wir streben 1700 Beatmungsplätze an“, sagte sie. Momentan seien 35 Plätze belegt. „Wir sind nicht im Entferntesten an irgendeiner Kapazitätsgrenze“, sagte die Ministerin. Man könne also guten Gewissens die Maßnahmen etwas lockern. „Sie hätten nach meinem Geschmack etwas mutiger ausfallen können“, sagte sie.

Kabinett will Details bis Freitag besprechen

Am Donnerstag will sich Brandenburg noch einmal mit Berlin abstimmen, insbesondere in der Frage der Geschäftsöffnungen. Das Kabinett will dann voraussichtlich am Freitag die bisherige Eindämmungsverordnung entsprechend ändern. Die Bildungsminister sollen bis Ende April ein detaillierteres Konzept zur Schulöffnung vorlegen.

Innenminister Michael Stübgen ( CDU) betonte, es sei durchaus möglich, dass Brandenburg Maßnahmen treffe, die von anderen Bundesländern abwichen. Es sei ihm wichtig, dazu noch Gespräche mit den Landräten und Oberbürgermeistern zu führen. „Wir wollen ihre Sicht der Dinge kennen, sie sind in der Region verwurzelt“, sagte er.

Von Torsten Gellner