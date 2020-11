Corona: Diese Regeln gelten nun in den Pflegeheimen

Potsdam

Brandenburg ist im Teil-Lockdown, die bestätigten Coronavirus-Neuinfektionen steigen und steigen und dort, wo in den warmen Monaten ein wenig Entspannung einkehrte, werden nun die Vorsichtsmaßnahmen wieder angezogen. In Schulen, im privaten Umfeld – und in den Senioren- und Pflegeheimen.

Am 30. Oktober beschloss das Gesundheitsministerium Brandenburg weitere Verordnungen zum Schutz von Risikogruppen. Was das für Angehörige und Heim-Bewohner bedeutet und wie die Einrichtungen darauf reagieren im Überblick.

Wie läuft ein Besuch ab?

In den Einrichtung werden die Treffen und Begegnungen zwischen BewohnerInnen und BesucherInnen gesteuert. So soll physischer Kontakt möglichst vermieden werden. Konkret heißt das: Keine Umarmungen, keine unnötigen Besuche auf dem Zimmer. „Jeder wünscht sich natürlich Nähe, aber das ist grade problematisch“, sagt Ellen Fährmann, Landesvorsitzende vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) gegenüber der MAZ.

Braucht man eine Anmeldung?

Das ist je nach Einrichtung unterschiedlich. In machen Senioren-und Pflegeheimen müssen sich Angehörige vorab registrieren oder telefonisch einen Besuchstermin ausmachen. In anderen Einrichtungen werden Angehörige auch ohne Anmeldung eingelassen – Voraussetzung ist allerdings, dass die Besucheranzahl nicht zu hoch ist. Was in allen Pflegeheimen dagegen Pflicht ist: Die Angabe von Personendaten zum Zweck der Kontaktverfolgung.

Welchen Schutz gibt es gegen Ansteckung ?

Vor allem gilt, wie sonst auch: Abstand halten. In allen Einrichtungen müssen zudem Mund-Nase-Masken getragen werden. Personen, die kränkeln oder Symptome einer Covid-19 Erkrankung aufweisen, sollten auf jeden Fall auf einen Besuch bei den Lieben verzichten. In manchen Einrichtungen gibt es noch weitere Schutzmaßnahmen: Plexiglasscheiben oder Zelte im Garten, in denen sich Angehörige und Bewohner in einem sicheren Umfeld treffen können.

Gibt es die Möglichkeit eines Schnelltests?

Seit dem 15. Oktober sollen Pflegeeinrichtungen deutschlandweit Schnelltests durchführen können, so sieht es die Tesstrategie vor, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) Mitte Oktober vorstellte. Monatlich könnten so bis zu 50 Schnelltest pro Heim durchgeführt werden, beim Personal, den Bewohnern und den Angehörigen. Diese Tests sollen innerhalb von 20 Minuten anzeigen, ob jemand Corona-positiv ist.

Die Umsetzung im Alltag sei jedoch schwierig, sagt Ellen Fährmann von der bpa, denn Personal, das diese Tests durchführen könnte, fehlt. Nicht jede Pflegekraft ist ausreichend geschult, um einen Corona-Test durchzuführen. Dazu komme, dass bereits jetzt nicht genügend Schutzausrüstung zur Verfügung stehe, sagt Fährmann. „Uns fehlen Kittel und Handschuhe“. Das sei nicht nur in Brandenburg ein Problem, sondern deutschlandweit.

Soll man auf Besuche besser verzichten?

Das hält Ellen Fährmann für übertrieben. Wenn man die Vorsichtsmaßnahmen beachte, stehe einem Besuch im Pflegeheim nichts im Wege. „Wir alle müssen uns nun einschränken und die vulnerablen Gruppen so lange schützen wie es geht.“

Von Gesa Steeger