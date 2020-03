Coronavirus: Diese Veranstaltungen und Termine in Brandenburg und Berlin fallen aus

Potsdam

Zahlreiche Veranstaltungen –längst nicht mehr nur jene mit 1000 Teilnehmern und mehr –sind wegen der Corona-Krise abgesagt. Inzwischen ist auch das Land Brandenburg dem Vorschlag gefolgt und in Berlin wurden ebenfalls zahlreiche Events gestrichen. Die MAZ gibt einen Überblick.

Abgesagte Veranstaltungen in Brandenburg

Potsdam

Um Gäste und Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung zu schützen, bleibt das Museum Barberini in Potsdam bis Sonntag, 19. April geschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt sei auch der Ticketverkauf ausgesetzt. Das teilte das Museum am Montag mit. Es ist bereits seit vergangenem Donnerstag geschlossen. Bereits für den Zeitraum zwischen 12. März und 19. April gekaufte Eintrittskarten werden erstattet.

Das für den 18. und 19. April 2020 geplante Tulpenfest im Holländischen Viertel in Potsdam kann nicht stattfinden. Der Verein zur Pflege der Niederländischen Kultur in Potsdam e. V. und seine Fördergesellschaft als Veranstalter, die niederländischen Teilnehmer und sowie die Händler im Holländischen Viertel müssen nach Abstimmung mit der Landeshauptstadt Potsdam sowie unter Berücksichtigung aktueller Empfehlungen von Bundes- und Landesbehörden feststellen, dass das Fest vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation nicht durchführbar ist.

Der für den 4./5. April geplante Frühlingsmarkt im Belvedere ist abgesagt. Das Schloss Belvedere Pfingstberg bleibt aber bis auf Weiteres für den regulären Besucherverkehr geöffnet (Stand: 13. März).

Der Spielbetrieb im Hans Otto Theater Potsdam wird bis 19. April 2020 eingestellt. Davon betroffen sind nach Informationen des Theaters insgesamt 60 Veranstaltungen, inklusive Gastspiele und Sonderveranstaltungen.

Auch die Potsdamer Stadtwerke reagieren auf die Ausbreitung des Coronavirus – und schließen ihre Bäder. Das Kiezbad am Stern ist davon ebenso betroffen wie das Freizeitbad „blu“. Kurse und Buchungen sind bis auf Weiteres ausgesetzt.

Die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung in Potsdam ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Buchausgabe, Ausstellungsverkehr und Veranstaltungen seien vorerst eingestellt, teilt die Landeszentrale mit.

Bis zum 19. April ist das Selbsthilfe-, Kontakt- und Informationszentrum Potsdam geschlossen. Seminare, Vorträge, Kurse, Gruppenveranstaltungen oder Treffen können in dieser Zeit nicht stattfinden.

Das Potsdamer Filmmuseum bleibt bis einschließlich 20. April geschlossen, Das habe man in Abstimmung mit dem Träger, der Filmuniversität Babelsberg, entschieden, teilt die stellvertretende Direktorin, Christine Handke, mit.

Der für den 9. Mai geplante Potsdamer Tag der Wissenschaften am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. in Potsdam-Bornim kann aufgrund der aktuellen Situation hinsichtlich der Verbreitung des Corona-Virus leider nicht stattfinden und wird hiermit abgesagt.

Bis einschließlich 19. April werden auch alle öffentlichen Vorführungen im Urania-Planetarium in Potsdam entfallen.

Bis zum 31. März entfallen wegen der Landtagsschließung in Potsdam folgende Veranstaltungen: die Auszeichnung der Gewinner im Schülerzeitungswettbewerb, die Parlamentsdebatte mit dem Pritzwalker Goethe-Gymnasium, der Zukunftstag 2020, die Gedenkveranstaltung Otto Braun, Jugend debattiert und die Woche der Brüderlichkeit im Potsdam-Museum.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg schließt aufgrund der Corona-Pandemie ihre Museumsschlösser in Potsdam, Brandenburg und Berlin bis zunächst zum 19. April 2020 für den Publikumsverkehr.

Das Konzert der Berliner Rockband „Knorkator“ am 28. März im Waschhaus Potsdam fällt aus, werde aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, bestätigte der Veranstalter auf MAZ-Nachfrage.

In Potsdam hat die evangelische Kirchengemeinde ihre Wohtätigskeitsveranstaltung „Gedeckter Tisch“ abgesagt. In den Vorjahren waren jeweils bis zu 4000 Gäste in die Niolaikirche gekommen.

Auch der Potsdam-Auftritt des Pianisten Slawomir Saranok in der Reihe „Weltklassik am Klavier" am kommenden Sonntag (15. März) im AWO Kulturhaus Babelsberg ist abgesagt worden.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg ( RBB) hat – zunächst bis Ende März – sämtliche Veranstaltungen mit Studiopublikum an den Standorten Berlin, Potsdam-Babelsberg, Frankfurt (Oder) und Cottbus abgesagt. Das gab der Sender am Dienstag bekannt.

Potsdam-Mittelmark

Nach Bornstedt und Nagelkreuzkapelle sagen nun in Anbetracht des sich ausbreitenden Coronavirus auch die Friedensgemeinde und die Kirchengemeinde Golm die Gottesdienste am Wochenende sowie alle Veranstaltungen bis auf weiteres ab. Superintendentin Angelika Zädow weist auf die Möglichkeit hin, geistliche Angebote online in Anspruch zu nehmen: "Auf unserer Internetpräsenz sind digitale Möglichkeiten zu Gebet und Andacht verlinkt. Über Mail sind die Kirchengemeinden sowie die Superintendentur erreichbar."

Das diesjährig Fest der Baumblüte in Höfen und Gärten in Werder ( Havel) ( Potsdam-Mittelmark) ist von der Stadt abgesagt worden. Das gelte für den Teil der Veranstaltung, den die Stadt organisiere, teilte Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) mit. Für alle anderen Akteure werde die Stadtverwaltung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises eine Handlungsempfehlung geben.

Abgesagt ist das Japanische Kirschblütenfest in Teltow ( Potsdam-Mittelmark). Es hätte am 26. April stattfinden sollen.

Teltow-Fläming

Auch im Landkreis Teltow-Fläming sind zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Darunter auch die für April geplante Luckenwalder Kneipennacht.

Dahme-Spreewald

Das Motocross-Event in Fürstlich Drehna wird wegen Corona verschoben. Die Rennen finden nicht wie geplant am 28. und 29. März statt, sondern voraussichtlich im Herbst. Ein genauer Termin für das ADAC MX Masters werden noch bekanntgegeben, hieß es. Der MSC Fürstlich Drehna verweist s darauf, dass bereits gekaufte Eintrittskarten für das ADAC MX Masters in Fürstlich Drehna ihre Gültigkeit behalten.

Havelland

Veranstaltungen, die in der Stadthalle von Falkensee ( Havelland) stattfinden sollten, fallen aus, werden aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, bestätigte der Veranstalter gegenüber der MAZ. Das betrifft unter anderem eine Aufführung von Film- und Musicalmelodien am 27. März.

Das Natur-Erlebniszentrum Wanninchen und alle weiteren Besucherzentren der Heinz-Sielmann-Stiftung sind bis zum 30. April geschlossen. Das hat der Vorstand der Stiftung zum Wochenbeginn entschieden. Damit sind auch die Veranstaltungen, die im März und April im Natur-Erlebniszentrum des Naturparks Niederlausitzer Landrücken stattfinden sollten, abgesagt.

Oberhavel

Die großen Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag der Befreiung der Häftlinge im Konzentrationslager Sachsenhausen und dem Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück (beide Oberhavel) sind abgesagt. Zu den Veranstaltungen Mitte April mit internationalen Gästen wurden mehr als 1000 Besucher erwartet, darunter 60 Überlebende der Lager in hohem Alter. „Das kann man nicht verantworten“, hieß es im Potsdamer Kulturministerium.

Auch ein Auftritts des Schauspielers Michael Gwisdek in der Weinberghalle in Liebenwalde ( Oberhavel) am Samstag, 28. März, fällt dem Coronavirus zum Opfer. Der 78-Jährige Künstler habe seinen Auftritt abgesagt, hieß es. Der Veranstalter bemüht sich um einen Nachholttermin.

Das diesjährige Hafenfest der Stadt Velten, welches vom 15. bis 17. Mai stattfinden sollte, ist auch abgesagt, denn dort finden sich regelmäßig mehr als 1000 Schaulustige ein.

Prignitz-Ruppin

Barnim

Cottbus

In der Lausitz reagiert der Energiekonzern Leag auf die Virusgefahr. Das Unternehmen stellte den Besucherverkehr in seinen Tagebauen und Kraftwerken ein. Alle Besucher- und Informationszentren würden vorübergehend geschlossen.

Auch die Jobregional-Fachkräftemesse für Südbrandenburg – geplant für Samstag, 21. März – fällt aus. Die Veranstalter teilten mit, die Großveranstaltung mit erwartungsgemäß mehr als 2000 Besuchern sei im Zuge der Ausbereitung des Coronavirus nicht durchführbar.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg ( RBB) hat – zunächst bis Ende März – sämtliche Veranstaltungen mit Studiopublikum an den Standorten Berlin, Potsdam-Babelsberg, Frankfurt (Oder) und Cottbus abgesagt. Das gab der Sender am Dienstag bekannt.

Elbe-Elster

Frankfurt (Oder)

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg ( RBB) hat – zunächst bis Ende März – sämtliche Veranstaltungen mit Studiopublikum an den Standorten Berlin, Potsdam-Babelsberg, Frankfurt (Oder) und Cottbus abgesagt. Das gab der Sender am Dienstag bekannt.

Märkisch-Oderland

Oberspreewald-Lausitz

Oder-Spree

Spree-Neiße

Uckermark

Abgesagte Veranstaltungen in Berlin

Theater-Blackout in Berlin: Laut Kultursenator Klaus Lederer hat der Berliner Senat entschieden, „in den staatlichen Theater, Opern- und Konzerthäusern die Veranstaltungen in den großen Sälen nicht mehr stattfinden lassen." Dies empfehle er auch den großen Privattheatern, sagte Lederer dem RBB. Die Maßnahme gilt bis zum Ende der Osterferien (19. April).

Das vom 1. bis 17. Mai geplante 57. Berliner Theatertreffen findet nicht statt, wie die Berliner Festspiele als Veranstalter am Montag mitteilten. Betroffen ist auch das 41. Theatertreffen der Jugend (22. bis 30. Mai). „Wir bedauern diese Absagen sehr und danken für das Verständnis für diese unumgängliche Entscheidung“, hieß es.

Die Digitalkonferenz Re:publica in Berlin ist wegen der Coronavirus-Gefahr von Anfang Mai auf August verschoben worden. Als neuer Termin werde der 10. bis 12. August angepeilt, teilten die Veranstalter mit. Für die ursprüngliche Zeit vom 6. bis 8. Mai gebe es Ideen für eine „Re:publica im digitalen Exil“. Zur Re:publica und der begleitenden Media Convention Berlin kamen im vergangenen Jahr mehr als 20.000 Besucher.

Die Gamesweekberlin 2020 wird verschoben. Darunter fallen die Veranstaltungen der Businessplattform PRO X – das sind die Fachveranstaltung für Spieleentwickler QUO VADIS game development & business conference, die Talent- und Recruitmentplattform Womenize! Games & Tech, das Opening Breakfast sowie der German Esports Summit und das Matchmaking Dinner. Diese Events finden voraussichtlich am 29. und 30. Oktober 2020 in Kooperation mit der EGX Berlin (30. Oktober bis 1. November 2020) statt.

Der Berliner Halbmarathon am 5. April findet aufgrund der Ausweitung der Coronavirus-Krise nicht statt. Über diesen Schritt informierten die Veranstalter auf ihrer Homepage. „Wir sind, wie alle Beteiligten, enttäuscht über die Absage – aber dennoch sehr verständnisvoll“, hieß es. Am ersten April-Wochenende stand die 40. Jubiläums-Veranstaltung des Laufevents mit rund 34.000 Teilnehmern auf den Straßen der Hauptstadt auf dem Programm.

Die Berlinische Galerie folgt der Empfehlung der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, das Museum bis vorerst 19. April vorsorglich zu schließen. In diesem Zeitraum finden keine Veranstaltungen statt.

Auch das Naturkundemuseum in Berlin schließt bis vorerst 20. April. Des Weiteren finden keine Veranstaltungen bis zum 20. Juli 2020 statt.

Die VELOBerlin 2020 am 18.-19. April wird nicht stattfinden.

Das Festival „Mash Dance Berlin“ im Dock 11 (geplant für den 18.-21. März) muss infolge der Coronakrise verschoben werden. Laut Veranstalterangaben liegt das an den „stark eingeschränkten Reisemöglichkeiten für unsere israelischen Gastkünstler*innen“. Ein Teil der Shows soll am 31. Juli/1.-2. August nachgeholt werden.

Der Gropius Bau bleibt bis zum 19. April geschlossen.

Das für Dienstagabend angekündigte Konzert der südkoreanischen HipHop-Gruppe Seventeen in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin fällt aus. Die Management der Band hat die Welttournee aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Tickets können an den üblichen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Das Myfest und der Karneval der Kulturen in Berlin fallen aus. Das sagte ein Sprecher des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg am Donnerstagmorgen. Damit sind zwei der bekanntesten und größten Straßenfeste der Hauptstadt betroffen. Zuvor hatte der RBB berichtet. Rund eine Million Besucher feierten vergangenes Jahr nach Angaben der Organisatoren in Kreuzberg den Karneval der Kulturen. Er findet seit 1996 jeweils am Pfingstwochenende statt. Zum Myfest strömen jedes Jahr gewöhnlich Zehntausende überwiegend junge Menschen ebenfalls nach Kreuzberg, um den 1. Mai zu feiern. Die Party gibt es seit 2003.

Das Bröhan-Museum bleibt bis zum 19. April für den Besucherverkehr geschlossen. Die Schließung betrifft auch den Beginn der Ausstellung „‘Zu wenig Parfüm, zu viel Pfütze.‘ Hans Baluschek zum 150. Geburtstag“. Diese sollte ursprünglich am 25. März eröffnet werden. Der Beginn der Ausstellung verschiebt sich nun auf voraussichtlich 21. April.

US-Sänger Richard Marx hat seine komplette Europatournee auf den Herbst verschoben. Davon betroffen ist auch sein Auftritt in der Passionskirche in Berlin, der am 17. März hätte stattfinden sollen. Marx begründete seine Absage ausdrücklich mit der „global health crisis“ und den „unvorhersehbaren Reisebedingungen“. Er fürchtet, aus einem abgeriegelten Risikogebiet womöglich nicht mehr wegzukommen.

Der Berlin Story Bunker mit der Dokumentation „Hitler – wie konnte es geschehen“ und dem Berlin Story Museum schließt zunächst bis Ende März.

Der Berliner Halbmarathon soll nach jetzigem Stand wie geplant am 5. April stattfinden. „Aktuell planen wir mit der Umsetzung, beobachten die Lage und Entwicklung aber natürlich genau“, sagte Sprecher Robert Fekl.

Die Kuppel des Berliner Reichstagsgebäudes wird bis auf weiteres für Besucher geschlossen.

Die Deutsche Bank sagt wegen des neuartigen Coronavirus ihre 150-Jahr-Feier in Berlin ab. Wegen der Ausbreitung der Lungenkrankheit könne das Geldhaus nicht an dem Festakt zum Jubiläum am 21. März festhalten, schrieben Konzernchef Christian Sewing und der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner an die Belegschaft.

In Berlin bleiben zudem staatliche Kulturhäuser geschlossen. Betroffen sind unter anderem die Komische Oper, die Deutsche Oper, die Staatsoper Unter den Linden, die Berliner Philharmonie, das Konzerthaus am Gendarmenmarkt, das Deutsche Theater sowie das große Haus des Maxim-Gorki-Theaters.

