Die Zahl der Corona-Infizierten in Brandenburg ist am Wochenende weiter angestiegen. In Berlin musste die Polizei am Samstag Versammlungen von bis zu 200 Menschen auflösen. Brandenburgs Ministerpräsident schloss derweil eine Verlängerung der Beschränkungen nicht mehr aus. In unserem Liveticker verpassen Sie auch am Sonntag kein Update zur aktuellen Lage.